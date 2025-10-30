استقبل رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين أنور جواد بوخمسين محافظ الأحمدي ورئيس لجنة المبادرات الحضرية الخضراء الشيخ حمود الجابر، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وخلال اللقاء، الذي كان عنوانه «التقدير والتعاون لخدمة وطننا الغالي»، تم التأكيد على استمرار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين والتعاون المستمر في خدمة الكويت بشكل عام والأحمدي على نحو خاص. وأشاد الشيخ حمود الجابر بالمبادرات المجتمعية الرائدة لـ «وربة للتأمين وإعادة التأمين»، وفي مقدمتها «وثيقة النور»، والتي تعد أول وثيقة تأمين صحي مخصصة لذوي الإعاقة في الكويت، ما يعكس التزام الشركة واستجابتها لاحتياجات شرائح المجتمع المختلفة. وحضر اللقاء رائد جواد بوخمسين عضو مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، وفؤاد السلمان مستشار محافظ الأحمدي، ومحمد البصري مدير العلاقات العامة في شركة نفط الكويت، ومشاعل جاسم الكليب، وشروق الهزاع رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة والبيع بالتجزئة بشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين.