قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود إن شركة البترول الوطنية الكويتية لعبت منذ تأسيسها قبل 65 عاما دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة مسيرة التنمية المستدامة في البلاد. وأوضح الشيخ نواف السعود في كلمة مسجلة تم بثها خلال احتفالية أقامتها «البترول الوطنية» تحت رعاية وحضور وزير النفط رئيس مجلس إدارة «المؤسسة» طارق الرومي بمناسبة مرور 65 عاما على تأسيسها، وذلك في متحف الكويت الوطني أن «(الشركة) قادت منذ انطلاق مسيرتها في أكتوبر 1960 قطاع التكرير المحلي وحملت على عاتقها مسؤولية تطويره والنهوض به عبر مصافيها الرائدة في الصناعة النفطية من حيث التقنية والكفاءة والسلامة».



وذكر أن هذه الذكرى تأتي تزامنا مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي الهادف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات التابعة للمؤسسة وتوحيد جهودها ضمن منظومة عمل متطورة تتميز بالكفاءة التشغيلية وتمتلك المرونة اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية في صناعة النفط والغاز. وأفاد بأنه وفي إطار هذا المشروع الحيوي تشهد «البترول الوطنية» توسعا في نطاق أعمالها ومسؤولياتها، وذلك بعد انتقال ملكية مصنعي أسطوانات الغاز المسال إليها وكذلك الخطوات الجارية لضم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك».



وأشار إلى أن الشركة تعتمد في تنفيذ خططها على كوادرها الوطنية المخلصة التي تقدم نموذجا مهنيا متميزا، لاسيما في مجالات الابتكار والتطوير والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة. وأكد أن الثقة في «البترول الوطنية»، إدارة وعاملين، هي ثقة راسخة وليست وليدة اللحظة بل جاءت امتدادا لتاريخها الزاخر بالإنجازات ومسيرتها التي أرست من خلالها قيم العطاء للوطن والمجتمع.



من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لـ «البترول الوطنية» وضحة الخطيب في كلمة ألقتها خلال الحفل أن رعاية وحضور الوزير الرومي للحفل ودعمه الدائم لخطط تطوير الشركة والقطاع النفطي بشكل عام تأتي انعكاسا لحجم الرعاية والمتابعة التي يحظى بها القطاع النفطي من لدن راعي المسيرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وذكرت أنه تم اختيار متحف الكويت الوطني كموقع يحتضن هذه المناسبة التاريخية، نظرا إلى عراقته ولارتباطه بتاريخ وآثار البلاد ولما يمثله من اعتزاز بالموروث الشعبي فهو الصرح الذي واكب نهضة الكويت الحضارية والعلمية المعاصرة.