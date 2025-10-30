القاهرة ـ ناهد إمام



ترأس د.خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية، بحضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ود.عمرو صدقي، أمين عام المجلس الوطني للسياحة العلاجية، وأعضاء المجلس الوطني للسياحة العلاجية، وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بملف السياحة الصحية في مصر. وخلال الاجتماع أكد د.خالد عبدالغفار، حرص جميع أجهزة الدولة المصرية على تعزيز ثقة الزائرين والمرضى الدوليين في الخدمات الصحية المقدمة داخل مصر، والاستفادة بما تمتلكه مصر من مقومات فريدة تؤهلها لتكون من أهم الوجهات العالمية في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، لما تتمتع به من كوادر طبية مؤهلة، ومؤسسات صحية متطورة، إلى جانب ما تزخر به من موارد طبيعية ومواقع متميزة.



وأضاف الوزير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بضمان حصول متلقي الخدمة على رعاية صحية آمنة ومتكاملة دون أي تلاعب أو استغلال، مع الالتزام الكامل بمعايير حماية البيانات وسرية المعلومات، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المرضى، مؤكدا أن إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية يمثل نقلة نوعية نحو التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، وتيسير حصول المواطنين والأجانب على خدمات علاجية واستشفائية وفق معايير جودة معتمدة دوليا. وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف السياحة الصحية كأحد روافد التنمية المستدامة.