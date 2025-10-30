قضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي ومحمد الصانع بحبس وافد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ قام بدفع رشوة 200 دينار لموظفين وافدين للتلاعب في عينات الدم لأمراض الإيدز والكبد الوبائي ولإصدار شهادات لائق صحيا مزورة.



وكانت محكمة الاستئناف قضت في فبراير 2022 بحبس 3 وافدين موظفين 10 سنوات تلاعبوا وزوروا عينات دم في تحاليل لأمراض مزمنة مقابل رشوة من وافدين في معاملات الإقامة،كما قضت المحكمة ذاتها في ديسمبر 2023 بحبس متهم بالعقوبة ذاتها لتزويره نتائج التحاليل. وكانت وزارتا الصحة والداخلية، الإدارات المختصة بمتابعة الوافدين ومباحث شؤون الإقامة، قد اكتشفتا بداية الواقعة حين تلقت وزارة الصحة اتصالا من الإدارة العامة لمتابعة الوافدين بوزارة الداخلية بهذا الشأن، وتمت إعادة الفحص بصفة الاستعجال لـ 4 وافدين فحصا شاملا (فحص دم للفيروسات الكبدية «ب» و«ج» وفيروس الإيدز) وأشعة الصدر لكشف الدرن بوحدة مكافحة الدرن، حيث بينت النتائج إيجابية الفحص بالنسبة للفيروسات الكبدية بمعدل (2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي «ب») و(2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي «ج»)، بينما كانت الفحوصات الصدرية للدرن سليمة بالنسبة للوافدين الـ 4.



عقب ذلك تم ضبط عصابة تتلاعب بنتائج الفحص الطبي عن طريق التلاعب في عينات الدم عند نقلها ما بين مكان سحب العينات والمختبر، وذلك بتواطؤ من حارس الأمن وتورط مفتش صحي من الوزارة الصحة، وأن أصل التزوير يتم في بلد الوافدين عن طريق عصابة تقودها امرأة.



وفيما تم ضبط 3 متهمين وهروب وتواجد 4 خارج الكويت، قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين جميعا 10 سنوات، فيما أيدت محكمة الاستئناف حبس 5 منهم حضوريا «المتهمين الرئيسيين الموظفين والراشين» 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.