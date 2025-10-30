تستضيف الكويت غدا البطولة الآسيوية للرماية بمشاركة 17 منتخبا، والتي تقام على مجمع ميادين صباح الأحمد للرماية وتستمر منافستها حتى 8 نوفمبر المقبل.



وقال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي في كلمته بالمؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة أمس إن استضافة الكويت هذا الحدث الرياضي المهم تأتي من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية برياضة الرماية. وأضاف العتيبي أن البطولة ستشهد منافسات قوية بين المنتخبات لما تمتلكه من رماة على مستوى فني عال، لافتا إلى ما تنطوي عليه من أهمية أيضا كونها تعتبر تحضيرا لبطولات التأهل التي ستقام العام المقبل لأولمبياد (لوس أنجليس 2028).



وأوضح أن بطاقات التأهل للأولمبياد الخاصة بقارة آسيا زادت أربع بطاقات بعد الأداء المتميز للرماة الآسيويين في أولمبياد طوكيو 2020 وباريس 2024.



وذكر العتيبي أن البطولة ستشهد مشاركة 15 حكما كويتيا إضافة إلى حكام من قطر والإمارات والمغرب وبعض الدول الآسيوية. ولفت إلى حضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية لوشيانو روسي حفل الافتتاح، والذي سيكون حفلا مبسطا يعبر عن هوية الكويت وإنجازاتها في رياضة الرماية. وبين أنه ضمن فعاليات البطولة استضافة الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية برئاسة الشيخ سلمان الحمود، وسيكون من أهم بنود جدول الأعمال اعتماد جدول البطولات الآسيوية.



وأعرب العتيبي عن شكره لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله على دعمهما الكبير لرياضة الرماية.



من جهته، قال أمين سر اتحاد الرماية عبيد العصيمي في كلمته إن المنتخب الكويتي جاهز للبطولة من خلال التدريبات المكثفة، معبرا عن ثقته بتحقيق رماة الكويت الميداليات وصعود منصات التتويج.



وأضاف العصيمي أن منافسات البطولة ستكون كالتالي: مسابقة (تراب) رجال وسيدات، و(سكيت) رجال وسيدات، مشيرا إلى اقامة المنتخبات المشاركة معسكراتها التدريبية قبل انطلاق البطولة في مجمع ميادين الرماية.