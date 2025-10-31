ثمّنت الكويت أمام الأمم المتحدة الدور الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) منذ إنشائها في دعم العراق ومساندة جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الأمن والتنمية.



وقال السكرتير الثالث في بعثة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز السعيدي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك انه «ومع اقتراب انتهاء ولاية البعثة في 31 ديسمبر 2025 تعرب الكويت عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة وفريق البعثة على ما قدموه من دعم إيجابي فيما يتعلق بملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني».



وأوضح السعيدي ان الكويت تؤكد في هذا السياق أهمية تعاون العراق الكامل مع الممثل الأممي رفيع المستوى المعني بمتابعة تلك الملفات حصرا بموجب قرار مجلس الأمن 2792 (2025) بما يضمن إحراز التقدم المنشود في هذه القضايا الإنسانية الحساسة بروح بناءة ومسؤولة وبعيدا عن أي توظيف سياسي.



وفي الجانب المتصل باختصاص هذه اللجنة، قال ان «دولة الكويت تؤكد أهمية أن يتم إنهاء ولاية بعثة (يونامي) ضمن خطة منسقة تضمن انتقالا منظما يستند إلى الدروس المستفادة، لاسيما فيما يرتبط بالملفات الكويتية الإنسانية والوطنية العالقة».



وأكد ان الكويت تشدد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال فترة عمل البعثة وأن يجري هذا الانتقال بالتنسيق الوثيق مع الأمانة العامة والآليات الأممية المعنية بما يضمن استمرارية المتابعة دون انقطاع.



وأفاد بأن الكويت تجدد تأكيدها على أن أمن العراق واستقراره يشكلان عنصرا أساسيا في أمن المنطقة، مشيرا إلى حرصها على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة ومع العراق لضمان معالجة هذين الملفين الإنسانيين في إطار أممي متسق وبما يكرس مبادئ القانون الدولي ويعزز علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل ويتيح للعراق استكمال الوفاء بالتزاماته وتلبية واجباته الدولية بنجاح.