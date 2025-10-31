ندعم ترشح شيخة النويس لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة



أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «يعكس ما توليه قياداتنا الرشيدة من اهتمام كبير بالقطاع السياحي كإحدى ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس وكجسر لتعميق التواصل الثقافي والإنساني بين شعوب المنطقة والعالم».



ونقل الوزير المطيري أمس الخميس خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي «تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم الصادقة بنجاح اجتماعنا هذا لما يمثله من أهمية في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك ودعم جهودنا التكاملية في قطاع السياحة».



وأضاف «نؤمن بأن التكامل السياحي الخليجي هو سبيلنا لتعظيم الاستفادة من المقومات المشتركة وتحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل بما يعزز مكانة منطقتنا على الخريطة العالمية».



وأعرب عن الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على مبادرتها بطلب عقد هذا الاجتماع المشترك وحرصها على توطيد التعاون والتنسيق بين دول المجلس قبيل انعقاد الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بما يسهم في توحيد المواقف وتعزيز الحضور الخليجي في هذا المحفل الدولي.



وأكد دعم الكويت الكامل لترشح شيخة النويس لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من 2026 إلى 2029، لافتا إلى أن هذا الترشح يعكس ما وصلت إليه الكفاءات الخليجية من مكانة مشرفة وحضور دولي مؤثر، ويمثل إضافة نوعية تعزز من الدور الخليجي في قيادة مستقبل السياحة العالمية.



وأعرب الوزير المطيري عن التقدير الكبير لجهود المملكة العربية السعودية في استضافة الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة تحت شعار «السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إعادة تعريف المستقبل»، «وهو إنجاز رائد نفخر به جميعا إذ يمثل محطة تاريخية للديبلوماسية السياحية الخليجية وفرصة لإبراز قدرات منطقتنا على تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى»، مؤكدا الثقة التامة بنجاح المملكة في تنظيم هذا الحدث بما يليق بمكانتها الرائدة».



وفي هذا الإطار، عبر الوزير المطيري عن التأييد لما تضمنه مشروع «إعلان الرياض» حول مستقبل السياحة من رؤى طموحة تستنــــد إلى الابتكار والاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يواكب تطلعاتنا المشتركة نحو بناء قطاع سياحي خليجي متطور وتنافسي ومتكامل ليكون المستقبل خليجي.



وثمن استضافة مملكة البحرين منتدى «بوابة الخليج» الذي يعد منصة خليجية رائدة للحوار والتعاون الاقتصــــادي والاستثماري والسياحي بين دول مجلس التعاون، بما يسهم في تعزيز التكامل وتنمية الشراكات الاستراتيجية وتبـــادل الخبرات والتجارب الناجحة، متمنيا للبحرين كل التوفيق والسداد في تنظيم هذا الحدث البارز وتحقيق ما يتطلع إليه من أهداف تدعم مسيرة التنمية الخليجية المشتركة.



وأشاد الوزير المطيري بالمشاركة المتميزة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض «إكسبو أوساكا 2025» التي عكست صورة مشرفة عن الإبداع الخليجي، وما قدمته من محتوى نوعي يجسد هويتنا المشتركة، ويبرز ما تزخر به منطقتنا من مقومات حضارية وثقافية وتنموية رائدة.



كما تقدم بخالص التمنيــات للسعوديـــة بالتوفيق والسداد في استضافتها المرتقبة لمعرض «إكسبو الرياض 2030» بما يعكس الثقة العالمية بمكانتها وريادتها وقدرتها على تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات الدولية وبما يجسد رؤية قيادتها الطموحة نحو مستقبل مزدهر ومستدام للمنطقة والعالم.



وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة في تطوير القطاع السياحي بدول المجلس والارتقاء به كونه من أهم دعائم التنمية الاقتصادية، وكذلك تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات المتصلة بالقطاع السياحي وأهمية الدعم والتنسيق بين دول المجلس في الاجتماعات والمحافل الدولية.