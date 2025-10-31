

علي إبراهيم



أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المواطنين والمقيمين من الذهب خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2025 بلغت نحو 12.3 طنا من السبائك والمجوهرات، إذ بلغت مشتريات الربع الأول من العام 3.8 أطنان، فيما بلغت مشتريات الربع الثاني 4.6 أطنان، ووصلت مشتريات الربع الثالث إلى 3.9 أطنان.



وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد كانت مشتريات الكويت من المشغولات والسبائك خلال الفترة ذاتها من 2024 قد بلغت 13.5 طنا من بينها 4.6 أطنان في الفترة من يناير حتى نهاية مارس، و4.7 أطنان في الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو، و4.2 أطنان في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024. وتظهر الأرقام أنه على الرغم من تقلبات الأسعار العالمية وارتفاعها إلى مستويات قياسية خلال العام، فإن السوق الكويتي حافظ على وتيرة شراء مستقرة تقريبا، ما يشير إلى أن الطلب على الذهب أصبح أكثر نضجا وأقل حساسية للتغيرات السعرية اللحظية.

هذا السلوك يعكس قناعة متزايدة لدى الأفراد بأن الذهب ليس سلعة استهلاكية فحسب، بل أداة تحوط طويلة الأجل ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، كما يلاحظ أن التراجع الطفيف في الربع الثالث يعكس حالة انتظار وترقب للاتجاه السعري العالمي بعد القفزات الكبيرة في الأسعار خلال النصف الأول من العام.



ويمكن قراءة الانخفاض السنوي الطفيف من 13.5 إلى 12.3 طنا، أي بنسبة تقارب 9% كتراجع «صحي» وليس ضعفا في الطلب، فالأسعار المرتفعة دفعت بعض المشترين لتقليل الكميات، لكنهم لم ينسحبوا من السوق، ما يعكس قوة الطلب الأساسي.



وبالعودة إلى حجم المشتريات، استحوذت المشغولات الذهبية على 61% من مشتريات الذهب بالكويت خلال أول 9 أشهر بواقع 7.5 أطنان من المشغولات، استحوذ خلالها الفترة من يناير حتى نهاية مارس على 2.4 طنا، ومن أبريل حتى نهاية يونيو على 2.7 طنا، ومن يوليو حتى نهاية سبتمبر على 2.4 طنا.



وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد بلغ إجمالي مبيعات المشغولات الذهبية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2024 نحو 8.8 أطنان من المشغولات من بينها 3.1 أطنان في الربع الأول ومثلها في الربع الثاني بينما سجل الربع الثالث مشتريات مجوهرات بحجم 2.6 طن.



ويعكس استمرار هيمنة المشغولات على أكثر من 60% من السوق يعكس الطابع الثقافي والاجتماعي لشراء الذهب في الكويت، إذ ينظر إليه كزينة وخزينة، كما أن الثبات النسبي في الكميات خلال 9 أشهر يدل على أن الطلب مدفوع بالاستهلاك الاجتماعي وليس المضاربة السعرية، وبينما تشير البيانات إلى تراجع واضح في مبيعات المشغولات من 8.8 إلى 7.5 أطنان، وهو انخفاض بنحو 15%، يتضح أن السبب الرئيسي هو القفزات السعرية الحادة التي رفعت أسعار الغرام في السوق المحلي إلى مستويات تاريخية، ما جعل المستهلكين يؤجلون الشراء غير الضروري. كما أن ارتفاع تكلفة المصنعية جعل السبائك أكثر جذبا للمستثمرين.



واستحوذت السبائك على 39% من مشتريات الذهب في الكويت خلال أول 9 أشهر من العام بواقع 4.8 أطنان، من بينها 1.4 طن خلال الربع الأول من العام و1.9 طن خلال الربع الثاني من العام، و1.5 طن في الربع الثالث من العام.



وبالمقارنة على أساس سنوي فقد بلغت مبيعات الذهب عن أول 9 أشهر من 2024 نحو 4.7 أطنان، بواقع 1.5 طن في الربع الأول، و1.6 طن في الربع الثاني من 2024، ومثلها في الربع الثالث.

وتزايد نصيب السبائك تدريجيا في الربعين الأول والثاني يعكس تحول الوعي الاستثماري لدى فئة من المواطنين والمقيمين نحو الادخار الذكي، أما الانخفاض الطفيف في الربع الثالث فيعود غالبا إلى ارتفاع الأسعار الفورية وتسجيل الذهب قمما جديدة دفعت المستثمرين إلى التريث انتظارا لعمليات تصحيح سعري، ورغم ذلك، فإن الحفاظ على مستويات شراء فوق 1.5 طن ربعيا يؤكد وجود طلب استثماري متماسك ومستمر.

في السياق ذاته، قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر ارتفع 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1313 طنا، وهو أعلى مستوى ربع سنوي مسجل على الإطلاق، وذلك خلال الربع الثالث من العام، بدعم من ارتفاع قوي في الطلب الاستثماري.



وارتفعت أسعار الذهب الفورية 50% منذ بداية العام، مسجلة أعلى مستوى تاريخي عند 4381 دولارا للأونصة في 20 أكتوبر، نتيجة الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، بالإضافة إلى موجة من الشراء بدافع الخوف من تفويت الفرص.