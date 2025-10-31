

عقد المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) يوم أمس اجتماعه الرابع والسبعين بعد المائة في الكويت برئاسة الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح، ممثل الكويت في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي تترأس الدورة لعام 2025، وبمشاركة الأمين العام للمنظمة م.جمال اللوغاني، وأعضاء المكتب التنفيذي من الدول الأعضاء.

وأكد الشيخ نمر الصباح في كلمته الافتتاحية أن المرحلة الراهنة التي يمر بها قطاع الطاقة العالمي تتطلب من دول المنظمة المزيد من التنسيق والتكامل في الرؤى والسياسات، بما يعزز من حضورها وتأثيرها الإقليمي والدولي، ويحافظ على مصالحها الاستراتيجية المشتركة.

وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة (أوابك) في دعم الحوار والتفاهم بين الدول الأعضاء، وترسيخ مبادئ العمل العربي المشترك في مجالات الطاقة والبحث العلمي والتقنيات الحديثة.

كما عبر الصباح عن اعتزازه بما حققته المنظمة من إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية، مؤكدا التزام دولة الكويت بمواصلة دعم جهود المنظمة ومبادراتها التطويرية، وبذل كل ما من شأنه تعزيز مكانتها كمظلة عربية رائدة في صناعة الطاقة والبترول، وذلك تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ، و رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله.



وعقب الانتهاء من فعاليات الاجتماع الرابع والسبعين بعد المائة، صرح م.جمال اللوغاني بأن هذا الاجتماع كان مخصصا لمناقشة عدد من البنود الموضوعة على أجندة الاجتماع وعلى رأسها، بند مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2026، وقال: بعد المناقشة المستفيضة لكل بنود الميزانية تمت التوصية باعتماد الميزانية التقديرية، كما قدمت من قبل الأمانة العامة للمنظمة وستتم إحالة التوصية إلى اجتماع مجلس وزراء المنظمة القادم المزمع عقده في شهر ديسمبر 2025 من أجل الاعتماد النهائي لها.



وفيما يخص بالبند المتعلق باستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالمرحلة الثانية من مشروع دراسة تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، أشار اللوغاني إلى أنه تم الاتفاق على استمرار الأمانة العامة بتنفيذ مشروع مراجعة وتحديث النظم واللوائح مع الشركة الاستشارية المكلفة بذلك، والمضي قدما نحو التعاقد مع خبراء تطوير استراتيجيات البحث والإعلام والعلاقات العامة، ووضع تصور لإطلاق الهوية الجديدة للمنظمة، كما قام باستعراض البنود الأخرى المتعلقة باستعراض نتائج الدراسة التاريخية والقانونية المتعلقة بالشركات المنبثقة عن المنظمة وبمعهد النفط العربي للتدريب، وقد خرج الاجتماع بتوصيات هامة في هذا الشأن. كما تطرق الأمين العام إلى آخر المستجدات المتعلقة بجائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2024.