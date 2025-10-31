بيبي الصباح: يعزز مكانة ضاحية حصة كوجهة رئيسية للمعيشة الراقية والمطاعم الفاخرة والتجارب الثقافية



أعلنت شركة العقارات المتحدة عن شراكتها مع «نوبو للضيافة»، العلامة العالمية الرائدة في أسلوب الحياة الفاخر، وشركة ظليلية للاستشارات الهندسية الوكيل الحصري لعلامة نوبو للضيافة في المملكة العربية السعودية والكويت، لإطلاق مشروع «نوبو رزيدنسز» ومطعم «نوبو الكويت» في ضاحية حصة حيث سيضم المشروع 90 مسكنا فاخرا حصريا، وقاعة متعددة الاستخدامات ومطعم نوبو المميز مع إطلالات شاملة على الخليج العربي.



وتجسد هذه الشراكة مزيجا فريدا من الطابع العصري الذي تعرف به علامة «نوبو» الفاخرة، حيث تتكامل معه لمسات مستوحاة من الثقافة الكويتية الغنية، ليقدم «نوبو» تجربة إقامة وتذوق استثنائية تجمع بين الرقي والرفاهية في واحدة من أبرز وجهات الضيافة الفاخرة في الكويت.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح: تشكل هذه الشراكة مع نوبو للضيافة خطوة مهمة تعزز موقع حصة بلازا كمركز رئيسي يجمع بين المطاعم الراقية والتسوق والترفيه.



وأضافت: سعداء بالتعاون مع شركة ظليلية للاستشارات الهندسية لاستقطاب أبرز العلامات التجارية العالمية الرائدة والأكثر نموا في قطاع الضيافة الفاخرة، وهو ما يسهم في ترسيخ دور دولة الكويت كوجهة إقليمية رائدة للابتكار والتميز.



وقالت صاحبة السمو الملكي د.نوف بنت محمد بن فهد آل سعود، مؤسسة شركة ظليلية: تعمل شركة العقارات المتحدة ونوبو على إعادة تعريف المشهد العقاري والضيافة في الكويت، ما يرسخ ضاحية حصة كوجهة رئيسية للمعيشة الحصرية والمطاعم الفاخرة والتجارب الثقافية.



وفي هذا السياق، قال تريفور هورويل الرئيس التنفيذي لشركة نوبو للضيافة: يسعدنا إطلاق مشروع «نوبو رزيدنسز» ومطعم نوبو في الكويت، حيث يشكل دخولنا إلى الكويت محطة استراتيجية توسع حضور نوبو في المنطقة ونحن متحمسون لتقديم أسلوب حياتنا المميز إلى السوق الكويتي لأول مرة.



وأضاف هورويل: نحن فخورون بالشراكة مع العقارات المتحدة لما تتمتع به من رؤية طموحة والتزام بتطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة، الأمر الذي يجعلهم شركاء مثاليين لهذا المشروع الريادي.



واختتمت العقارات المتحدة بالقرل إن هذه الشراكة التي تجمع بين اسم عالمي مرموق وشركة وطنية رائدة، ستشكل بلا شك علامة فارقة في قطاع التطوير والضيافة في الكويت والمنطقة، مؤكدة سعيها إلى مواصلة ابتكار مشاريع نوعية تلبي تطلعات السوق، وتعزز من مكانة الكويت كمركز إقليمي للتميز في مجالات السكن والضيافة الراقية، وترتقي بجودة حياة السكان.