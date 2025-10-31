شارك مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الجابر في أعمال الملتقى الإعلامي العربي في نسخته الحادية والعشرين، الذي يقام هذا العام في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان «الإعلام والتنمية.. شركاء الحاضر وتحالف المستقبل»، وذلك برعاية الرئيس اللبناني جوزف عون وبمشاركة نخبة من قادة الإعلام والخبراء العرب.



وأكد الشيخ مبارك الجابر على هامش الملتقى أن وجود قادة الإعلام والخبراء العرب في هذا الحدث يسهم في تطوير الآليات الإعلامية لخدمة التنمية المستدامة، وبحث المفاهيم النظرية وسبل تطبيقها على أرض الواقع، وصولا إلى إعلام عربي قادر على مواكبة التحولات ومواجهة التحديات بمختلف أشكالها.



وأضاف أن الأعمال الفنية ومحتوى الإنتاج الإعلامي يشكلان رافدا مهما في خدمة التنمية والمجتمع، متى ما تمت صياغة النصوص والمضامين الإعلامية بما يتبنى القضايا الوطنية الاستراتيجية، مؤكدا في الوقت ذاته على دور الإعلاميين بمختلف مسمياتهم وتخصصاتهم في تبني مواقف وطنية داعمة للرؤى التنموية، وإبراز الرسالة الإيجابية للإعلام العربي في نشر الوعي والتنوير.



وعبر الشيخ مبارك الجابر عن سعادته برعاية وحضور الرئيس اللبناني جوزف عون لهذا الحدث العربي الكبير، كما أعرب عن شكره وتقديره لوزير الإعلام اللبناني د.بول مرقص والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس وجميع القائمين على الملتقى، مشيدا بجهودهم المتميزة في إنجاح النسخة الحادية والعشرين من هذا الحدث الإعلامي العربي البارز.