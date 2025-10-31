يحيى حميدان



حقق اليرموك لقب كأس كرة الصالات «التنشيطية» في نسختها الثالثة بعد فوزه على الكويت 8-7 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأول على صالة نادي الشباب، حيث سجل أهداف «اليرامكة» كل من الإسباني بورخا دياز (3 أهداف) وسليمان العمران (هدفين) وعبدالله ثامر (هدفين) ومساعد الخضاري، فيما أحرز أهداف «الأبيض» يوسف الفهد (هدفين) والإيطالي غيليريمي سترينغاري (هدفين) وحمد العوضي وعبدالعزيز الهاجري وعبدالرحمن المسبحي.



وقام الأمين العام في اتحاد الكرة د.صالح المجروب ومدير إدارة مسابقات كرة الصالات فراج الفراج بتتويج اليرموك بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال لاعبي الكويت الميداليات الفضية.



وبذلك دخل «اليرامكة» قائمة السجل الذهبي للبطولة، بعد أن نال العربي والكويت لقبي النسختين الأولى والثانية.



وبهذه المناسبة، قال قائد اليرموك حمد حيات أن المباراة النهائية كانت صعبة للغاية وهذا الأمر متوقع نظرا لرغبة الفريقين في الحصول على الكأس، مضيفا في تصريح لـ «الأنباء»، أن اليرموك استطاع الفوز بالكأس بسبب تركيز لاعبيه الكبير.



وأشاد بجهود جميع من شارك في المباراة أو من ساند الفريق من خلف الخطوط، مؤكدا أن التركيز سينصب حاليا على المنافسة بقوة على لقبي بطولة الدوري التي ستنطلق الاثنين المقبل، وكذلك بطولة الكأس.