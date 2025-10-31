ماضي الخميس: التغييرات السريعة في صناعة الإعلام تجعل الحكومات غير قادرة على مواكبتها



بيروت ـ اتحاد درويش



اختتم في بيروت أمس ملتقى الإعلام العربي بدورته الـ 21 تحت عنوان «الإعلام والتنمية شركاء الحاضر وتحالف المستقبل»، الذي أقيم للمرة الأولى في لبنان بالتعاون مع وزارة الاعلام بمركز التدريب والمؤتمرات في مبنى المديرية العامة لطيران الشرق الأوسط التي قدمت تسهيلات للمشاركين من الدول العربية من شخصيات سياسية واعلامية وثقافية ووجوه فنية. وحرص القيمون على الملتقى على إفساح المجال للتحدث بحرية مطلقة عن دور الإعلام كركيزة أساسية في التنمية في المجتمعات العربية، وضرورة تفعيل دوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة.



ونظم الملتقى ندوات على مدى يومين تحدث فيها نخبة من الأكاديميين والخبراء في حقل الإعلام من لبنانيين وعرب، وتناولت في يومها الأول موضوع الإعلام العربي والتنمية المستدامة ودوره في خلق بيئة مؤاتية للتنمية الاقتصادية. كما تطرقت إلى مستقبل الإعلام في ظل تطورات التكنولوجيا، إضافة إلى الفن ودوره بخدمة التنمية.



وفي اليوم الثاني تركز النقاش على صورة التنمية في الاعلام العربي، الواقع والمأمول وتأثير الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة على مسار التنمية، كما المفهوم النظري والتطبيق الميداني في مسألة الإعلام والتنمية.



واختتمت الندوات بالحديث عن ميثاق إعلامي عربي لدعم التنمية المستدامة المتعلق، وتحدث في هذا الجانب وزير الاعلام اللبناني بول مرقص والأمين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس، وجرى نقاش مفتوح شارك فيه الحضور.



وشكلت هذه المحاور مساحة رحبة للنقاش وتبادل الأفكار بموضوعية وشفافية ومسؤولية، ولم تخل النقاشات من تباين في المواقف حول مستقبل الإعلام العربي وسط التحولات الكبرى و«هيمنة» المنصات الرقمية، وتراجع معظم الأشكال التقليدية لوسائل الاعلام لمصلحة هذه المنصات ودور الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.



وفي جانب آخر، نظم الملتقى برنامج تدريب لطلبة الإعلام من لبنانيين وعرب قادها مدربون من أصحاب الخبرات بمجالات الاعلام المتنوعة، وجرى الحديث فيها عن الطرق المثلى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاعلام الرقمي والتنمية في عصر الذكاء الاصطناعي، وكيفية إدارة المواقع الالكترونية والحسابات الاخبارية وصناعة المحتوى.



وقال وزير الإعلام بول مرقص «لدى لبنان قانون اعلام عمره 30 سنة، وهو يخضع الآن إلى التعديل في مجلس النواب، ولذلك وضعنا مشروع قانون لتعديل قانون الاعلام ليكون لدينا قانونا عصريا حديثا للاعلام اللبناني يواكب التطور التكنولوجي واعادة توزيع الاعلام بصيغته التي نعرفها من المواقع الالكترونية والرقمنة وكل التكنولوجيا التي دخلت عالم الاعلام، وصولا أيضا إلى احترام المعايير الدولية».



وأضاف «مشروع القانون الذي يناقش في مجلس النواب هو من صنع مؤسسات دولية لاسيما «الاونيسكو» التي دعمت هذا النص إلى خبراء وطنيين منهم انا، وقد أبديت ملاحظاتي قبل أن أعين وزيرا وتابعته لدى وصولي إلى سدة الوزارة. وكان قانون الاعلام لا يزال منذ شهور عدة في لجنة فرعية عقدت عدة اجتماعات وأنهت عملها مؤخرا، واحالت النص إلى لجنة الإدارة والعدل. والذي حصل أن هذه اللجنة التي تابعت هي أيضا درس القانون في اجتماعات مكثفة وستنهي عملها في الأيام القليلة المقبلة وتحيله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، ليصبح لدينا قانونا عصريا حديثا للاعلام يحترم المعايير الدولية، وفي الوقت عينه يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاعلام اللبناني ويحافظ على الحريات ويمنع الملاحقة الجزائية للاعلاميين وينشئ هيئة مدنية مهنية تنظر في المخالفات الاعلامية وغرفة مدنية للنظر في الدعاوى التي تقام ويلغي محكمة المطبوعات، أي لن يكتفي فقط بالملاحقات الجزائية أمام النيابة العامة».



وعلق الأمين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس على كلام الوزير مرقص، فاعتبر «أن الاعلاميين لا يلتزمون بالقوانين، فكيف يلتزمون بالمواثيق، لذا أنا قلت في 2006 حيث كان هناك توجه لدى وزراء الاعلام العرب في جامعة الدول العربية بوجود ميثاق شرف اعلامي عربي، والى اليوم لم يحصل هذا الأمر، واذا وضع فإنه لن يطبق ولن يتم الالتزام به».



وقال «نحن في الكويت لدينا قانون للاعلام موحد، وهذا القانون الذي عمل عليه وزير الإعلام مع فريق لسنوات طويلة لإقراره. ونحن نخضع لعدة قوانين أي قانون للصحافة وللتلفزيون وقانون للجرائم الالكترونية، وقانون الاعلام الألكتروني، وقانون حماية الوحدة الوطنية، وقانون هيئة الاتصالات وكل هذه القوانين تطبق بحذافيرها».



ورأى الخميس أن التغييرات السريعة في صناعة الاعلام تجعل الحكومات غير قادرة على مواكبة هذه التغييرات في القوانين. فالتكنولوجيا ومخرجاتها سريعة وأسرع من قدرات الحكومات ومجالس النواب في وضع القوانين وإقرارها.