أصدر ‎مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة ثامر الستلان تعميما إداريا رقم 17 لسنة 2025 موجها إلى الأئمة والمؤذنين بخصوص إقامة الأنشطة المختلفة في المساجد، وجاء في التعميم: عطفا على التعميم الإداري رقم 24 لسنة 2025 الصادر عن وكيل الوزارة بتاريخ 27/10/2025، ونظرا لأهمية الحفاظ على المساجد وصون مكانتها ودورها، وتنظيم استخدام المرافق التابعة لها وفقا لميثاق المسجد واللوائح المنظمة للعمل في المساجد، فيرجى التعميم على جميع الأئمة والمؤذنين بالمساجد بما يلي:



‏‎٭ أولا: إغلاق ديوانية المسجد وعدم السماح باستخدامها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الإدارة.



‏‎٭ ثانيا: عدم السماح بإقامة أي نشاط داخل المسجد أو المباني التابعة له إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الإدارة.



‏‎٭ ثالثا: عدم نشر الأنشطة التي تقام في المساجد أو الإعلان عنها على منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى إلا من خلال الحسابات الرسمية للوزارة وبعد عرضها على الإدارة للموافقة عليها وإجراء اللازم بهذا الخصوص.



‏‎٭ رابعا: عدم إقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم داخل المسجد أو المباني التابعة له إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والحصول على موافقة مكتوبة من الإدارة.



‏‎٭ خامسا: ضرورة متابعة الأنشطة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تنظمها جمعيات النفع العام في المساجد، من حيث الالتزام بصلاحية الترخيص، والالتزام بمواعيد فتح المسجد وغلقه.

وأوضح مدير إدارة العاصمة ثامر الستلان، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن هذا الإجراء عملية تنظيمية وإجراء طبيعي بعد انتشار عدد من الفيديوهات من داخل ديوانيات المساجد دون تصريح من الإدارة المختصة، مشددا على أن هذا التعميم يأتي في إطار تطبيق ميثاق المسجد الذي يحظر إقامة أي أنشطة أو فعاليات داخل المساجد دون الحصول على تصريح رسمي من الإدارة المختصة.