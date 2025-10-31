

أعلن مدير إدارة الأفرع ومدير الحج والعمرة بالتعريف بالإسلام التابعة لجمعية النجاة الخيرية، المحامي منيف العجمي، عن أن أنشطتنا في منطقة الوفرة أثمرت بتوفيق من الله جل وعلا إشهار إسلام 424 مهتديا ومهتدية منذ 2003، مشيرا إلى أن هذا النجاح يأتي تتويجا للجهود الحثيثة التي نبذلها في نشر رسالة الإسلام وتعزيز القيم الإنسانية بين الجاليات المقيمة في الكويت.

وقال العجمي في تصريح صحافي إن التعريف بالإسلام في الوفرة تقوم بدور مميز نظرا لطبيعة المنطقة التي تضم عددا كبيرا من العمالة الوافدة، موضحا أنهم يقومون بدور دعوي ميداني بارز يشمل تعريف غير المسلمين بالإسلام في منطقتي الوفرة وصباح الأحمد السكنية، إلى جانب القيام بالدعوة الميدانية في الصحراء والجواخير والإسطبلات والشاليهات والمزارع.