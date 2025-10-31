

هادي العنزي



غادر مساء أمس وفد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للمعاقين إلى القاهرة لخوض معسكر تدريبي يمتد لأسبوعين، تحضيرا للمشاركة في بطولة التحدي الدولية، التي تشهد مشاركة دولية واسعة بأكثر من 200 لاعب ولاعبة من 27 دولة والتي تنطلق منافساتها بمصر خلال الفترة من 13 حتى 17 سبتمبر المقبل.



ويرأس وفد «طاولة» المعاقين رئيس اللجنة البارالمبية لكرة الطاولة دعيج الهاجري، ويضم عبدالرحيم محمود مدربا، و10 لاعبين من مختلف الفئات. وبهذه المناسبة، أكد دعيج الهاجري أن لاعبي منتخبنا يسعون لتحقيق أفضل المراكز في البطولة التي تشهد مشاركة أفضل لاعبي العالم بمختلف الإعاقات. وقال لـ «الأنباء»: «نأمل أن يسهم المعسكر التدريبي في إيصال اللاعبين الى أفضل جاهزية فنية وبدنية ممكنة، وبما يمكنهم من المنافسة على المراكز الأولى»، مشيدا بدعم مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة، وحرصهما على تذليل كل العقبات أمام أبطال المعاقين لتقديم أفضل المستويات ورفع علم الكويت عاليا في البطولات الإقليمية والدولية.