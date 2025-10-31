

يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني من المنتخب السعودي بنتيجة 28-29 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء أمس في مملكة البحرين في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة 15-13، وحل المنتخب البحريني في المركز الثالث بعد فوزه على المنتخب الصيني بنتيجة 32-28 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي سبقت المباراة النهائية.



وكان الشوط الأول متكافئا بين الطرفين مع افضلية لـ «أزرقنا» بالتقدم في النتيجة 6-5، الا ان المنتخب السعودي نجح في التعادل والتقدم 7-6، وبعد ذلك في منتصف الشوط الأول أصبحت النتيجة 7-7، بتألق يعقوب الخميس، عبداللطيف سالمين وعمر مدوه وسالم المحمود بالإضافة إلى فيصل العنزي، ولكن المنتخب السعودي بدأ يتقدم حتى الدقائق العشر الاخيرة وتتحول المواجهة إلى سجال ويتقدم منتخبنا بنتيجة 10-9 وذلك بفضل الاختراق من العمق والتصويب من مسافات مختلفة، ولكن الهجوم السعودي من الرواقين الأيمن والأيسر شكلا خطورة بالغة على مرمى منتخبنا ويحسم الشوط الأول لصالحه بصعوبة.



وفي بداية الشوط الثاني استمر التقدم السعودي وبفارق 4 اهداف بواقع نتيجة 18-14 مع وجود خلل في الدفاع استغله المنافس، ولكن «الأزرق» اصطاد التعادل في منتصف الشوط الثاني بنتيجة 21-21 بل وتقدم بعد أن تصدى حارس المرمى أحمد الفرحان لرمية جزائية وحولها للهجمة نتج نها هدف التقدم 22-21 في الدقيقة 16.



واستمر سجال المنتخبين حتى الدقيقة الأخيرة والتي شهدت ضياع رمية 7 أمتار لمنتخبنا نفذها عمر مدوه والذي جانبه الحظ في تسجيلها بعد أن اصطدمت بالعارضة ولتنتهي المواجهة بفوز المنتخب السعودي بفارق هدف وحيد.



وكان «أزرق اليد» للشباب قدم مستويات قوية طوال منافسات الدورة، قبل أن يتأهل لنهائي المسابقة عبر بوابة المنتخب البحريني بعد تخطيه بنتيجة 23-21، ويسعى الجيل الصاعد من كرة اليد الكويتية لاستعادة هيمنته الآسيوية.



تميز حراس المرمى



يضم المنتخب حارسين مميزين هما محمد الفرحان وفهد المحبوب وكانا من بين الأسباب الرئيسية في تحقيق الفوز على منتخب إيران، وفي قبل النهائي تألق الفرحان ‏أمام البحرين، وكذلك قائد المنتخب صانع الألعاب يعقوب أشكناني، ‏وفي الخط الخلفي عبدالهادي براك وعبداللطيف سالمين، وفي الجناحين سالم المحمود وعبدالوهاب المطوع، وفي الدائرة فيصل العنزي ‏وسعد الخميس.



نجوم «الأزرق»



ضمت قائمة المنتخب في الدورة كلا من: فهد المحبوب، محمد الفرحان، صقر العبيد، عبداللطيف سالمين، أحمد الشلال، عبدالوهاب المطوع، سالم المحمود، حسين العجمي، عبدالهادي براك، عمر مدوه، نايف العجمي، يعقوب أشكناني، محمد الذياب، فيصل إسماعيل وسعد الخميس.