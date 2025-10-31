

انطلقت أمس الأول منافسات بطولة غرب آسيا الثانية للرماية بالقوس والسهم على مجمع ميادين لوسيل للرماية في العاصمة القطرية الدوحة والتي تستمر حتى 3 نوفمبر المقبل بمشاركة نحو 100 رام يمثلون 9 دول منها الكويت.



وتقام البطولة في مسابقتي القوس الأولمبي والقوس المركب في فئات الفردي والفرق والفرق المختلط، حيث افتتحت البطولة بإقامة التدريب الرسمي لمسابقتي القوس الأولمبي والقوس المركب، فيما شهد اليوم الثاني من البطولة أمس إقامة الدور التأهيلي للمسابقتين، أما اليوم الثالث اليوم الجمعة فستقام فيه الأدوار الإقصائية لمسابقتي القوس الأولمبي والقوس المركب للفرق والفرق مختلط، على أن تتواصل الأدوار الإقصائية غدا السبت في رابع أيام البطولة بإقامة منافسات فئة الفردي في المسابقتين قبل أن تختتم البطولة الاثنين المقبل بإقامة نهائيات المسابقتين في الفئات الثلاث «فردي وفرق وفرق مختلط» يليها تتويج الفائزين.



وبهذه المناسبة، أعرب أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي عن سعادته في المشاركة في بطولة غرب آسيا المقامة في الدوحة، مشيرا إلى أن المشاركة في مثل هذه البطولات تسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، كما تمنى التوفيق للاعبين وإحرازهم لمراكز متقدمة ورفع اسم الكويت عاليا في مختلف البطولات الإقليمية والدولية.