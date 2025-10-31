

عبر مدرب ليفربول آرني سلوت عن إحباطه بعدما ودع فريقه كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، إثر خسارة قاسية على ملعبه «أنفيلد» أمام كريستال بالاس بنتيجة 0-3 ضمن منافسات الدور الرابع.



وقال سلوت في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هناك كل الاحتمالات التي يمكن التفكير فيها لتفسير ما يحدث، لكن الحقيقة هي أنه لا توجد أسباب كثيرة تبرر خسارتنا خمس مباريات من أصل ست. لا يوجد سبب واحد كاف لتبرير هذا التراجع، لكن من الواضح أننا في الأسابيع الأخيرة اضطررنا للعب بعد يومين فقط من مباريات أوروبية صعبة».



وجاءت ثلاثية كريستال بالاس عن طريق الجناح السنغالي إسماعيلا سار (41 و45)، وييريمي بينو (88).



وتدهورت نتائج ليفربول بشدة هذا الموسم، ليتلقى الخسارة تلو الأخرى، ما وضع المدرب الهولندي في موقف حرج، بعد 5 أشهر على تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق.



وبفضل هدف من ابن الـ 18 عاما إيثان نوانيري في الدقيقة 57 بعد تمريرة من مايلز لويس-سكيلي وآخر من البديل بوكايو ساكا بعد 5 دقائق على دخوله (76)، حجز أرسنال، متصدر ترتيب الدوري الممتاز، بطاقته إلى ثمن النهائي وحقق فوزه الثامن تواليا في كل المسابقات وذلك على حساب ضيفه برايتون 2-0.



شهد اللقاء إشراك أرسنال لماكس دومان الذي بات عن 15 عاما و302 يوم أصغر لاعب يبدأ مباراة مع فريق من الدوري الممتاز في جميع المسابقات والأول على الإطلاق الذي يفعل ذلك قبل احتفاله بعيد ميلاده السادس عشر.



وعانى مان سيتي للعودة من ويلز ببطاقة ثمن النهائي بعدما تخلف أمام مضيفه سوانزي سيتي من المستوى الثاني بهدف البرتغالي غونسالو فرانكو (12)، قبل أن يرد عبر البلجيكي جيريمي دوكو (39) ثم المصري عمر مرموش (77) والفرنسي ريان شرقي (3+90)، حاسما اللقاء 3-1.



وأفلت تشلسي من عودة ضيفه ولفرهامبتون، متذيل ترتيب الدوري الممتاز، وخرج منتصرا 4-3.



وحسم نيوكاسل حامل اللقب أقوى مواجهات الدور الرابع بتغلبه على ضيفه توتنهام ثالث ترتيب الدوري حاليا بهدفين نظيفين.



وتعود الفرق للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، حيث يلتقي برايتون مع ليدز يونايتد، وبيرنلي مع أرسنال، وكريستال بالاس مع برينتفورد، وفولام مع ولفرهامبتون، ونوتنغهام فوريست مع مان يونايتد، وتوتنهام مع تشلسي في ديربي لندني، وليفربول «الجريح» مع أستون فيلا، وذلك ضمن المرحلة العاشرة من المسابقة.