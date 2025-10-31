القاهرة ـ خديجة حمودة



جرى اتصالان هاتفيان بين الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع كل من عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وجاءت هذه الاتصالات في إطار متابعة مستجدات الملف النووي الإيراني والعمل على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال إيجاد حلول سلمية للملف النووي الإيراني.



وأكد الوزير عبدالعاطي على أهمية مواصلة الحوار بين الطرفين واستئناف وتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية استنادا إلى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في القاهرة يوم 9 سبتمبر الماضي، والعمل على تكثيف الاتصالات بين الأطراف المعنية خلال الفترة القادمة.



وتأتي هذه الاتصالات بتوجيهات من رئيس الجمهورية ببذل الجهود للعمل على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في منطقة الشرق الأوسط.