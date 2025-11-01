هادي العنزي

تفوق القادسية على ضيفه التضامن 3-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب ستاد محمد الحمد بنادي القادسية، بافتتاح الجولة السابعة لدوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليرفع "الأصفر" رصيده إلى 11 نقطة متقدما إلى المركز الثاني مؤقتا، فيما بقي "العنيد" على رصيده السابق 4 نقاط بالمركز التاسع قبل الأخير.

لم يقدم الشوط الأول الكثير مما كان متوقعا من الفريقين، أفضلية نسبية لـ "الأصفر"، عبر انتشاره الجيد، واستحواذه على الكرة، بالمقابل دفاع محكم لـ "العنيد" مع الانقضاض على مرمى حميد القلاف في مناسبات عدة، ورغم استحواذ منافسه، كان التضامن الأخطر والأقرب لافتتاح النتيجة، جاءت أولى محاولاته عبر أحمد الدالي (7)، تكفل بصدها الحارس القلاف، وجاءت التهديد الثاني عبر عرضية عبدالمحسن العجمي، لكن الفرنسي زكريا سليماني لم يكن سريعا كفاية لتوجيهها لمرمى القادسية (27)، وجاءت أخطر فرصهم بتسديدة بعيدة من تركي المطيري تألق القلاف بإبعادها لركلة ركنية (35)، بينما جاءت أفضل وأخطر فرص القادسية برأسية من المدافع خالد إبراهيم مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالرحمن عجاج (45+1)، ليخرج الفريقان بتعادل سلبي بنهاية الشوط الأول.

بادر الجهاز الفني للقادسية بقيادة التونسي نبيل معلول الموقوف، إلى إجراء تبديلات تكتيكية على مدار الشوط الثاني، جاء أولها بشراك أحمد بودي بدلا من عيد الرشيدي، وتبعه عبدالعزيز البشر، بدلا من تركي المطيري، وثالث بإشراك محمد الشريفي، وعبدالله العوضي، بدلا من معاذ الظفيري، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، ورابع شهد عودة جاسم المطر من الإصابة ليحل بدلا من طلال الفاضل، أسهمت تلك التبديلات بنشاط ملحوظ على مستوى الأداء والاستحواذ، وكثرة الفرص للقادسية، مستغلا تراجع "العنيد" الذي تأثر بطرد لاعب الوسط الفرنسي جوناثان بامبا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (59).

اقترب القادسية من افتتاح النتيجة أكثر من مرة، لكن تألق الحارس عبدالرحمن عجاج منع طلال الفاضل من التسجيل (71)، وتصدى ببراعة لتسديدة ثانية جاءت عبر بدر المطوع (76)، وثالثة من محمد الشريفي، لكن الكونغولي نيسكينز كيبانو تمكن من افتتاح النتيجة بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليسرى لحارس التضامن (79)، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف كيبانو الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة جميلة من البديل عبدالله العوضي (90+4)، مؤكدا تفوق القادسية بهدف ثان على يمين عبدالرحمن عجاج، ومن تمريرة عرضية لراشد الدوسري عاد كيبانو ليسجل الهدف الثالث لفريقه "هاتريك" (96)، ليخرج القادسية بفوز مهم، فيما أجتهد فريق المدرب البرتغالي ميغيل نونيز ليال لكنه تأثرا بشكل كبير بالطرد، ليخرج خاسرا بثلاثية.

أدار المباراة الحكم الدولي أحمد العلي، وأجاد بأغلب قراراته، وتعاون بشكل إيجابي مع حكم تقنية الفيديو المساعد حسين جمال، وطرد لاعب التضامن جوناثان بامبا بعد حصوله على إنذارين صفراوين.