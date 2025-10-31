بحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أُسدل الستار، اليوم الجمعة، على منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة، التي استضافتها مملكة البحرين على مدار 13 يومًا، برعاية كريمة من صاحب جلالة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وذلك في حفل الختام الذي أُقيم بصالة مدينة خليفة الرياضية.

وبهذه المناسبة، رفع الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالنجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين في استضافة الدورة.

وأعرب عن سعادته بما حققته المملكة من نجاح في استضافة وتنظيم هذا الحدث القاري، الذي جمع نخبة الشباب من مختلف الدول الآسيوية. وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة التنفيذية للدورة واللجان العاملة والفرق التطوعية، مشيرًا إلى أن روح الفريق الواحد كانت العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف الذي سيسجله التاريخ باسم مملكة البحرين.

عقب ذلك، أُجريت مراسم تسليم علم الدورة للجنة الأولمبية الأوزبكية، التي ستنظم النسخة القادمة في عام 2029، وتم عرض فيلم عن استعدادات أوزبكستان لاحتضان النسخة القادمة كما تم عرض مقتطفات من دورة البحرين 2025، ثم دخول طابور العرض للدول المشاركة، وأخيرًا إطفاء شعلة الدورة، ليُسدل الستار على واحدة من أنجح الدورات الآسيوية.

وقد اختتمت الكويت مشاركتها في الدورة بحصد 3 ميداليات متنوعة.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق البطلة ياسمين وليد، في الوثب العالي فيما أحرز منتخب كرة اليد الميدالية الفضية بينما نال البطل ناصر الصقر الميدالية البرونزية في منافسات لعبة التيك بول، ليختتم الوفد الكويتي مشاركته بنتائج مشرفة تعكس تميز الرياضيين الشباب وقدرتهم على المنافسة في المحافل القارية.