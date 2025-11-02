عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د.دينا الضبيب، عن انطلاق المؤتمر السابع للرعاية الصحية الأولية، تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 الجاري في فندق جراند حياة بمشاركة 50 متحدثا من داخل الكويت وخارجها، لبحث أحدث التطورات العلمية والتطبيقية وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية الأولية على المستويين المحلي والإقليمي.



وأكدت د.الضبيب أن الكويت تعد من الدول الرائدة في الشرق الأوسط في تطوير وإدماج خدمات الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، إذ ارتفع عدد عيادات الصحة النفسية من 16 إلى 74 عيادة، وقدمت منذ عام 2022 أكثر من 30.723 خدمة، ما يعكس التزام الوزارة بتوفير رعاية نفسية متكاملة وشمولية لجميع الفئات.



وأضافت أن مسيرة التطوير شملت أيضا التوسع في العيادات التخصصية منذ عام 2022، حيث ارتفع عدد عيادات الأمراض المزمنة من 86 إلى 133 عيادة لتعزيز متابعة المرضى المنتظمة وضمان استمرارية الرعاية، كما زاد عدد عيادات مرضى السكري من 84 إلى 215 عيادة مزودة بأحدث التقنيات للكشف المبكر وإدارة المرض بفعالية، فضلا عن تضاعف عدد عيادات الطفل السليم واليافعين من 12 إلى 100 عيادة، دعما لبرامج الوقاية والكشف المبكر لدى الأطفال والمراهقين.



وفي إطار توسيع نطاق الرعاية الصحية المنزلية، أوضحت د.الضبيب أن الوزارة دشنت في مايو 2022 خدمة الزيارات المنزلية متعددة التخصصات لمرضى طريحي الفراش وكبار السن وذوي الإعاقات الشديدة، حيث تم تنفيذ 7550 زيارة منزلية قدمت خلالها 10.640 خدمة طبية، في خطوة تجسد التزام الوزارة بتقديم رعاية شاملة ومتكاملة تصل إلى منازل المستفيدين.



وأشارت إلى أن الكويت حققت إنجازا وطنيا بارزا في تطبيق نموذج طب الأسرة، الذي تم تعميمه على 109 مراكز صحية من أصل 116 مركزا في مختلف مناطق البلاد، مؤكدة أن هذا التوسع يعكس حرص الوزارة على تطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها، مع استمرار الجهود لزيادة عدد أطباء الأسرة واستدامة هذا النموذج كركيزة أساسية في منظومة الرعاية الأولية، مثمنة في الوقت ذاته الدعم الكبير من قبل وزير الصحة د.أحمد العوضي، التي شكلت حجر الأساس لمسيرة التطوير والتميز في قطاع الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية د.نادية جمعة والوكلاء المساعدين لما قدموه من دعم متواصل وتوفير للإمكانات اللازمة لتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات.



وأشادت د.الضبيب بجهود الكوادر الطبية والفنية والإدارية في البرامج واللجان المختلفة، مؤكدة أن تفانيهم ومهنيتهم العالية شكلا ركيزة أساسية في نجاح الخطط وتحقيق التميز في منظومة الرعاية الصحية الأولية في الكويت.