



يبدأ منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة تدريباته اليوم الأحد على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في منطقة صباح السالم، وذلك ضمن تحضيراته للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس التحدي العربي للرجال للكرة الطائرة المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر المقبل.



وأوضح المدرب المساعد لمنتخبنا زيد الكاظمي أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني جوليان وضع بالتنسيق مع إدارة الاتحاد برنامج إعداد مكثف يمتد لمدة شهر تقريبا على مرحلتين أساسيتين، الأولى عبارة عن تدريبات داخلية، فيما ستكون الثانية من خلال معسكر خارجي يتخلله عدد من المباريات التجريبية، مبينا أن مكان المعسكر ومدته سيتحددان عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة.