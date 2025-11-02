المؤتمر الصحافي للمهرجان يقام 9 الجاري في منطقة الدعية



مفرح الشمري



اعتمدت اللجنة الفنية لمهرجان «أيام المسرح للشباب» 5 عروض مسرحية من أصل 7، ستشارك في المسابقة الرسمية للدورة الـ 16، والتي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 22 الجاري بتنظيم من الهيئة العامة للشباب.



وجاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة برئاسة د.أحلام حسن رئيسة قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعضوية كل من المخرج فيصل العبيد، والكاتبة تغريد الداود، والكاتبة فلول الفيلكاوي، ومقرر اللجنة د.أيمن الخشاب.



وضمت العروض المختارة: «منبه» لفرقة المسرح الكويتي - إخراج فاضل النصار، «قمرة» لشركة ترند برودكشن للإنتاج الفني - إخراج هاني الهزاع، «المقابلة» لشركة مجموعة المرايا للإنتاج الفني - إخراج عبدالله الهويدي، «الوحش الذي ربيت» لشركة ماجيك لنس للإنتاج الفني والمسرحي - إخراج عدنان كمال، وأخيرا «صيد ثعالة» لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية - إخراج يحيى الحراصي.



وفي تصريح صحافي، أكدت رئيسة اللجنة د.أحلام حسن أن العروض التي تم اختيارها هي الأفضل من بين الأعمال المتقدمة، متمنية التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة أن يحالفهم في الدورات المقبلة، مؤكدة أن «هذا المهرجان منهم وإليهم».



كما شكرت د.أحلام حسن أعضاء لجنتها على جهودهم في قراءة النصوص ومقابلة المشاركين، وقدمت شكرها لرئيس المهرجان د.محمد المزعل والهيئة العامة للشباب على ثقتهم المتجددة باللجنة للعام الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن هذه الثقة «تعبر عن تقديرهم لعمل اللجنة وحرصها على دعم الطاقات الشبابية المسرحية».



يذكر أنه سيقام مؤتمر صحافي في 9 الجاري، وذلك في مقر أكاديمية الفنون والإعلام في منطقة الدعية، للإعلان عن تفاصيل الدورة والأنشطة المصاحبة لها التي تقام على هامش المهرجان.