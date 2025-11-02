أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أمس السبت، القرار رقم 79 لعام 2025 الذي يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية المقررة في المحافظات السورية، باستثناء جزء من محافظتي الرقة والحسكة اللتين تسيطر عليهما قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الكردية، وكل مقاعد محافظة السويداء التي يسيطر عليها مسلحون موالون لشيخ العقل حكمت الهجري.



ونشرت اللجنة عبر قناتها في منصة «تلغرام» وصفحتها في «فيسبوك» النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب قوائم بأسماء الأعضاء الجدد عن كل دائرة.



وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة في منشور عبر منصة X: «صدرت الأسماء النهائية للفائزين بانتخابات مجلس الشعب».



‏وأضاف: «تبقى مقاعد جزء من مناطق محافظات الرقة والحسكة وكل مقاعد محافظة السويداء شاغرة لحين إجراء الانتخابات التكميلية».



‏ويحدد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب بعد صدور أسماء الثلث الأخير الذي يعينه رئيس الجمهورية أحمد الشرع، حسب نص الإعلان الدستوري، وفقا لما قاله نجمة.