

أسامة أبوالسعود



نظم المكتب الثقافي المصري، في مقره بمنطقة الجابرية، ندوة أدبية لمناقشة رواية «الباص» للروائي صالح الغازي، وذلك تحت رعاية وحضور السفير المصري المعين لدى الكويت محمد أبوالوفا، وقدمها بجانب الغازي كل من أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بجامعة الكويت د.محمد السيد، والناقد والأديب د.أحمد الدوسري، وأدارتها الكاتبة ورئيسة قسم التحرير بمجلة «العربي» وفاء شهاب.



وتناولت الندوة قراءة تحليلية في مضمون الرواية وما تطرحه من قضايا إنسانية واجتماعية، كما ناقش المشاركون الأسلوب السردي والرموز التي استخدمها الكاتب في بناء عالمه الأدبي، وقد حضر الندوة جمع من الأدباء والمثقفين. وبهذه المناسبة، قالت المشرف على المكتب الثقافي د.أمينة أبو المكارم «إننا في المكتب الثقافي المصري نؤمن بأن الثقافة هي المساحة الفكرية التي تساهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب، ولطالما كانت مصر عبر تاريخها الممتد منارة للفنون والثقافة ولم يقتصر دورها على حدودها فقط بل امتد ليشمل العالم».



وبعد تقديمها نبذة عن الكاتب الغازي قالت شهاب «أحاك الغازي مجموعة من المشاعر التي لا تنسى، فقربت صورة المغترب وتفاصيل مشاعره إلى فكر القارئ والمتلقي، فكان لها خير ناقل بعين راصدة، والرواية أثارت بذلك موضوعا مغيبا أو شبه مجهول لدى شريحة من القراء».



من جانبه، قال الغازي إن روايته «الباص» فيها الكثير من الواقعية، فهي تحكي عن باص المواصلات في الكويت، وتدخل حياة المغتربين من مختلف الجنسيات، وكيف أن المغترب يعيش في مكان بينما هو منشغل بموطنه الأصلي.