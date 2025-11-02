بداح العنزي



في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين البلدية والمواطنين وتطوير آليات تقديم الخدمات البلدية الميدانية تقدمت عضوة المجلس البلدي م.منيرة الأمير بمقترح يتعلق بمبادرة «خدمات بلدية أقرب لخدمة المواطنين في مناطقهم» لتكون فعالية شهرية تنطلق من قلب المناطق الكويتية لتقريب الخدمات من الناس وتسهيل إنجاز المعاملات البسيطة التي لا تحتاج إلى تأخير أو الكثير من الإجراءات، وأيضا الاستماع إلى مقترحات السكان وملاحظاتهم حول العمل البلدي في مناطقهم.



وقالت م.منيرة الأمير: البلدية ليست مجرد جهاز إداري يقدم خدمات عامة فقط، بل هي شريك يومي في حياة المواطنين ولهذا نحتاج لأن نكون قريبين منهم نستمع إليهم ونحل مشاكلهم ميدانيا.



وأضافت ان فكرة المبادرة تقوم على تنظيم فعالية بلدية شهرية تقام ليوم واحد في المناطق السكنية بالتناوب بحيث يتم خلالها تقديم مجموعة من الخدمات البلدية السريعة والمباشرة، مثل إصدار تراخيص بسيطة وتلقي الشكاوى والملاحظات، بالإضافة إلى تنظيم لقاء مفتوح بين سكان المنطقة ومسؤولي البلدية المحليين.



وأكدت ان المقترح يهدف إلى تقريب الخدمات البلدية من الجمهور وجعلها أكثر سهولة وسرعة في الإنجاز، وأيضا تعزيز الثقة والتفاعل المباشر بين البلدية والمواطنين من خلال تواجد المسؤولين ميدانيا والاستماع إلى احتياجاتهم الفعلية وتشجيع المشاركة المجتمعية عبر استقبال مقترحات السكان وملاحظاتهم حول الخدمات والمشروعات ومنها يتم رفع كفاءة التواصل المؤسسي من خلال تبسيط الإجراءات الميدانية وتقديم الحلول في موقعها.



واستعرضت آلية التنفيذ المقترحة التي تتضمن تخصيص يوم واحد في كل شهر يتم خلاله اختيار مناطق مختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تقام الفعالية في أحد المراكز التابعة لبلدية الكويت أو القاعات العامة أو الحدائق العامة أو من خلال مركز خدمات متنقل (مركبة مجهزة مثلا) مجهز بممثلين من الإدارات المختلفة لتقديم الخدمات السريعة للمراجعين، كما سيتم تسجيل الشكاوى والمقترحات في سجل خاص لكل منطقة لمتابعتها ودراستها ضمن خطط التحسين والتطوير البلدي.



وبينت أن هذا المقترح يأتي تماشيا مع رؤية الكويت التنموية في الارتقاء بجودة الحياة الحضرية وتطوير الخدمات العامة عبر نماذج عمل مبتكرة وقريبة من المواطنين، مشيرة إلى أن المقترح حال تنفيذه سيسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء البلدي ورفع رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة، لافتة إلى ان النجاح الحقيقي لأي مؤسسة خدمية يقاس بمدى قربها من الناس وقد حان الوقت لأن تكون البلدية أكثر حضورا في الأحياء ميدانيا لا ورقيا فقط.















