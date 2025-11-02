

القاهرة ـ خديجة حمودة ـ هناء السيد



في حفل عالمي مبهر.. افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وملوك وأمراء ورؤساء دول ورؤساء حكومات ووفود يمثلون



٧٩ دولة، المتحف المصري الكبير «هدية مصر للعالم» الذي يروي تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. وقال الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية: «هنا حيث خطت الحضارة أول حروفها وشهدت الدنيا ميلاد الفن والفكر.. انطلقت أنوار الحكمة، واليوم ونحن نفتتح المتحف الكبير نكتب فصلا جديدا من تاريخ الحاضر والمستقبل».











