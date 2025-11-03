أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لمواجهة التحديات الإنسانية، مشيدة بالدور الريادي الذي تقوم به الكويت في مجالي الإغاثة والعمل الإنساني.



وقالت إيغر في تصريح لـ (كونا) عقب لقائها رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر خالد المغامس إن الجمعية تعد شريكا مهما للجنة الدولية منذ عقود، مضيفة ان الإسهامات المالية للجمعية مكنت اللجنة من أداء واجبها الإنساني في الشرق الأوسط لاسيما قطاع غزة وسورية.



وأوضحت أنه جرى خلال اللقاء تبادل أطر التعاون المستقبلي بين الجانبين، لاسيما في مناطق الأزمات مثل اليمن وقطاع غزة وسورية ودول أخرى.



وشددت على أهمية تعزيز الجهود الإنسانية المشتركة لمواجهة التحديات القائمة، لافتة إلى تطلع اللجنة إلى مزيد من التنسيق مع الهلال الأحمر في تنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية المستقبلية.



من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر خالد المغامس في تصريح مماثل لـ (كونا) حرص الكويت على مواصلة دعمها للقضايا الإنسانية وتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية، مبينا أن العمل الإنساني يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب تضافر الجهود الدولية والاستجابة العاجلة لاحتياجات المتضررين من النزاعات والكوارث.



وأوضح المغامس أن اللقاء مع رئيسة اللجنة الدولية تناول أبرز الجهود الكويتية في دعم الأشقاء في غزة وسورية والسودان إضافة إلى سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات بما يحقق استجابات أكثر كفاءة في الأزمات الإنسانية.



وشدد على أن الجمعية تواصل أداء رسالتها الإنسانية انسجاما مع توجيهات القيادة الكويتية الحكيمة في مد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.