

هادي العنزي



تنطلق ظهر اليوم بطولة كأس العالم الأولى للبادل لزوجي الرجال والسيدات على ملاعب «الأرينا» وملاعب أكاديمية رافا نادال، برعاية الاتحاد الدولي للعبة «FIP» ومشاركة 240 لاعبا دوليا يمثلون منتخبات من مختلف القارات، من بينهم 7 لاعبين كويتيين (4 رجال و3 سيدات).



وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحافيا صباح أمس، حضره مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله، ومدير البطولة مشعل الأنصاري، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للبادل خوسيه لويز، حيث تم استعراض أبرز الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية والفنية التي تمت وفق أعلى المعايير الدولية، وعقب المؤتمر تم إجراء مراسم القرعة للأدوار المتقدمة، وذلك بعدما انتهت الأدوار التمهيدية مساء أمس.



وذكر بشار عبدالله أن الهيئة العامة للرياضة حريصة على دعم الشباب الرياضي في مختلف الألعاب، وقال: «سعيد بالتواجد لدعم بطولة كأس العالم للبادل، وقد سعدنا بالنجاح العالمي الكبير الذي واكب البطولة الدولية الموسم الماضي، ما كان له أبرز الأثر في قرار الاتحاد الدولي للبادل بإسناد مهمة تنظيم كأس العالم للكويت».



وأشار بشار عبدالله إلى أن السر وراء نجاحات استضافة الكويت للبطولات العالمية والقارية يرجع الى تضافر جهود أبناء الكويت في القطاعين الحكومي والخاص، مضيفا: «شهدنا انطلاقة رياضة البادل في الأعوام القليلة الماضية، وقد كانت «هبة حلوة»، حظيت باهتمام شبابي كبير، مما جعلها من الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة لدى مختلف الأعمار»، مشددا على أن الهيئة العامة للرياضة حريصة دائما على دعم مختلف الرياضات وخاصة رياضة البادل.



حدث تاريخي لرياضة البادل



من جانبه، أكد مشعل الأنصاري أن تنظيم كأس العالم للبادل يعد حدثا تاريخيا كبيرا، بدأ في الكويت، وينظم كل عامين تباعا في الدول الراغبة، مضيفا: «بدأنا التحضير لكأس العالم قبل عامين، ونأمل تحقيق أقصى درجات النجاح لإظهار قدرة الكويت على تنظيم البطولات والمناسبات الرياضية العالمية».



وتوجه الأنصاري بالشكر والامتنان إلى وزارات الداخلية، الإعلام والصحة، والهيئة العامة للرياضة، والقطاع الخاص ممثلا بالشركات الراعية للبطولة، التي سخرت الإمكانات اللوجستية لإخراج كأس العالم بأبهى صورة ممكنة، كما توجه بالشكر الجزيل إلى رئيس مجموعة «بي إن كي القابضة» بدر ناصر الخرافي على دعمه السخي لأجل استضافة البطولة، داعيا الجماهير إلى حضور المباريات التي سوف تتخللها العديد من الفعاليات والمفاجآت.



يذكر أن استضافة الكويت لبطولة العالم للبادل (الزوجي) جاءت تتويجا لنجاح بطولة البريمير P1 الكويت، التي حصلت فيها الكويت على جائزة أفضل بطولة بادل على مستوى العالم لعام 2024.