القاهرة - ناهد إمام



أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية في الأول من يناير المقبل، موضحا أن الفترة التجريبية بدأت عام 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم.



وأضاف كجوك ان هناك تعاونا كبيرا وتنسيقا كاملا ومستمرا مع م.حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وخفض الأعباء عن المستثمرين.



وقال كجوك، في خطوة جديدة على مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، إن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحظى بردود فعل إيجابية بين «شركاء النجاح»، لافتا إلى أننا نعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.



وأضاف ان منظومة «ACI» بالموانئ البحرية منتظمة ومستقرة، وقد أصدرنا 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، موضحا أن نظام «ACI» يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وكذلك تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، ويستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.



وأشار إلى أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطي كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، وأن المنظومة الجديدة تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر، لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية، مؤكدا أن تحقيق التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، يعزز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة أكثر شمولا.



وقال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك: إننا ندعو المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي الى التسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، موضحا أننا نستهدف التيسير على المستوردين والحفاظ على الصناعة الوطنية والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.