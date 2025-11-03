

تم في مقر وزارة الخارجية التوقيع على اتفاقية منحة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها منحة قدرها 2.5 مليون دولار للإسهام في مشروع توفير خدمات صحية ومياه نظيفة للمجتمعات المتأثرة بالنزاع في جمهورية الصومال الفيدرالية.



ووقع على اتفاقية المنحة نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد نائب وزير الخارجية، ووقعها نيابة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجارك رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ويأتي المشروع ضمن إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بتاريخ 6/7/2025، لتقديم مساعدة مشتركة لدعم العمل الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر في الصومال، والتي بموجبها سيقدم الطرفان منحة إجمالية قدرها 5.0 ملايين دولار بمساهمة متساوية تبلغ 2.5 مليون دولار من كل طرف.



يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المجتمعات الصومالية المتأثرة بالنزاعات على الصمود، من خلال تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة، مما يسهم في الحد من المخاطر الصحية ويعزز الاستقرار المجتمعي. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في دعم أهداف التنمية المستدامة، ومنها، الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية، بالإضافة إلى الهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.



يتضمن المشروع إنشاء عيادة صحية جديدة في منطقة بورفلي إقليم هيران لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يشمل خدمات صحة الأم والطفل، والتطعيمات، والتوعية الصحية. كما يشمل المشروع تأهيل 3 عيادات قائمة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الصومالي، عبر تحسين البنية التحتية، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز أنظمة إدارة النفايات والمعدات الأساسية، إضافة إلى ذلك، سيتم إعادة تأهيل محطة معالجة المياه في مدينة لاسعانود لتعزيز قدرتها على تزويد السكان بالمياه النظيفة، وإنشاء مختبر لفحص جودة المياه في مدينة دوسمريب، مزود بالمعدات اللازمة وبناء قدرات الكوادر المحلية في هذا المجال.



تمثل هذه المنحة المساهمة الثانية من نوعها بين المؤسستين في مجال الدعم الإنساني، حيث أبرمت اتفاقية المنحة الأولى بتاريخ 24/8/2021 للمساهمة في دعم مشروع تعزيز استدامة الخدمات الأساسية للاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية بلغت قيمتها 3.5 ملايين دولار أميركي.