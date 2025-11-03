

بداح العنزي



أصدرت مدير عام البلدية بالتكليف م. منال العصفور عددا من القرارات الإدارية بنقل 147 موظفا من الوظائف ذات الطابع الفني والهندسي والباحثين القانونيين ومفتشي النظافة ومساعديهم في مختلف إدارات ومراكز البلدية، حيث تضمن القرار الأول نقل 92 من ظائف ذات الطابع الفني والهندسي، وهم:



غانم الشمري - قسم متابعة مخالفات الهندسة



بدر ابداح العجمي - قسم متابعة المخالفات الهندسية



زهراء حاجي قاسم - قسم محافظة العاصمة



فهد الديجاني - متابعة المخالفات الهندسية الجهراء



ابراهيم سعود القرضام - قسم متابعة المخالفات الهندسية الجهراء



أحمد عجلان الرشيدي - قسم متابعة التشوينات والطرق - الفروانية



محمد ضيف الله المطيري - قسم متابعة التشوينات والطرق - الفروانية



حمود العيسى - قسم إزالة المخالفات - العاصمة



دلال الدغيشم - قسم تراخيص السلامة - العاصمة



سلمان خالد العازمي - قسم متابعة التشوينات والطرق الاحمدي



محمد الشمالي - قسم المتابعة والتدقيق - حولي



احمد الأذينة - قسم المتابعة والتدقيق - حولي



فاطمة الزيادي - متابعة المشروعات - المعلومات



خالد مبارك العازمي - قسم متابعة التشوينات والطرق - الاحمدي



احمد شبيب الخالدي - قسم المعاملات - العاصمة



ظرمان احمد العازمي - قسم ازالة المخالفات - مبارك الكبير



عبدالعزيز العازمي - تراخيص السلامة - الاحمدي



سلطان عيد العازمي - قسم متابعة التشوينات والطرق - الجهراء



مبارك عسكر الرشيدي - قسم حماية المرافق العامة والموارد الطبيعية - الفروانية



سعود بخيت الرشيدي - قسم حماية المرافق العامة - الفروانية



عبدالرحمن الرشيدي - قسم متابعة التشوينات والطرق - الجهراء



عبدالله الرشيدي - قسم حماية المرافق العامة والموارد الطبيعية - الفروانية



طلال عبدالله الدويله - قسم الدعم المالي والإداري - الفروانية



فهد حجي غربين - قسم متابعة التشوينات والطرق - الجهراء



عبدالله العازمي - قسم حماية المرافق العامة والموارد الطبيعية - الفروانية



بدر الفارسي - متابعة التشوينات - الاحمدي



حمود فلاح العازمي - قسم المعاملات - الجهراء



سلمان العجمي - قسم المتابعة والتدقيق - الجهراء



عمر فيصل سلامة - قسم متابعة المخالفات الهندسية - مبارك الكبير



احمد هادي العازمي - قسم ازالة المخالفات - حولي



حامد فهد - مكتب رئيس قطاع شؤون الخدمات البلدية



عبدالرحمن القفيدي - قسم متابعة التشوينات والطرق - الفروانية



سهام الدماج - قسم تراخيص الإعلانات - الاحمدي



محمد عبدالله الخالدي - قسم متابعة التشوينات والطرق - الاحمدي



يوسف الرشيدي - قسم إزالة المخالفات - الجهراء



شيماء محمد العطار - قسم التصميم - قطاع المشاريع



عبدالمحسن عبيد المري - قسم المتابعة والتدقيق - الاحمدي



خالد سلمان العازمي - قسم متابعة التشوينات والطرق - مبارك الكبير



شهد الكاظمي - قسم التنفيذ - قطاع المشاريع



محمد العازمي - قسم ردم النفايات - قطاع المشاريع



حمد العازمي - قسم ردم النفايات - قطاع المشاريع



عادل عبدالله المطيري - مراقبة البناء - الجهراء



منيره زيد النويف - مكتب المدير العام



عبدالعزيز الملا - قسم المساحة الميدانية المساحة



يوسف الدواي - حماية المرافق العامة - الفروانية



عبدالله فهد العليوي - قسم متابعة النشوينات والطرق حولي



سلطان سعد العدواين - قسم متابعة التشوينات والطرق - الفروانية



اشراق عبدالكريم حسين - قسم تنفيذ البرامج التدريبية المعلومات



صالح حمد المقصيد - قسم متابعة التشوينات والطرق - العاصمة



سلطان خالد الهاجري - قسم متابعة التشوينات والطرق - الاحمدي



راضي عبيد الرشيدي - مراقبة البناء - الاحمدي



فيصل سعد العنزي - قسم متابعة التشوينات والطرق - الجهراء



نواف المطيري - قسم الصيانة - قطاع المشاريع



شهد علي العواد - قسم الملفات والمكافآت - شؤون الموظفين



منصور عبدالله شريم - قسم تراخيص البناء - مبارك الكبير



سالم الرشيدي - قسم ضبط العمليات - المعلومات



عيد عبدالله عبدالله - قسم متابعة المخالفات الهندسية - الفروانية



فهد مطلق العازمي - مراقبة البناء - الجهراء



سالم مبارك العازمي - مراقبة البناء



حمد عجيل العازمي - قسم إزالة المخالفات - مبارك الكبير



جاسم عبدالله الصالح - قسم الطوارئ المالية



عمر الوردان - متابعة التشوينات - الجهراء



عائشة عبدالواحد الملا - قسم العقود والمناقصات الانشائية - المشاريع



عذبي العتيبي - تراخيص البناء - مبارك الكبير



مشعل علي علاج - مكتب مدير فرع بلدية مبارك الكبير



راشد العازمي - مراقبة النظافة العامة - قسم مراكز النظافة - العاصمة



ناديه الشيخ - قسم الحوادث - مبارك الكبير



عبدالله العجمي - ازالة المخالفات - مبارك الكبير



احمد القبندي - قسم تراخيص البناء - حولي



فواز عيد مبارك راعي الفحماء - قسم حجز ونقل المركبات المهملة - الأحمدي



يوسف مطلق المطيري - قسم متابعة المخالفات الهندسية - الفروانية



ابراهيم شاكر الشمري - قسم محافظة الجهراء



محمد العازمي - متابعة المخالفات الهندسية - الجهراء



محمد وسمي الدوسري - قسم متابعة التشوينات والطرق الاحمدي



منيره الحقان - تراخيص المحلات مبارك الكبير



عبدالله الياقوت - قسم دراسة السلامة



منال حسين السنان - قسم الاستقبال العلاقات



محمد العازمي - قسم ردم النفايات - المشاريع



احمد حميد الرشيدي - قسم متابعة التشوينات والطرق -الجهراء



نوره العطوان - تراخيص المحلات - الفروانية



سليمان خالد العازمي - قسم التدقيق - العاصمة



ناصر الهاجري - قسم تراخيص المحلات - حولي



صالح الرشيدي - قسم ردم النفايات - المشاريع



محمد النمشان - متابعة التشوينات - الفروانية



عيد المجمد - قسم ازالة المخالفات - مبارك الكبير



سلطان العنزي - قسم تراخيص البناء - الفروانية



سامي رسلان العنزي - تراخيص المحلات - الجهراء



سالم صالح العنزي - تراخيص المحلات - حولي



منى كرم بهبهاني - قسم الترقيم - المشاريع



فهد علي الرشيدي - قسم إزالة المخالفات - الاحمدي



سعود عبدالله المطيري - المتابعة والتدقيق - الفروانية



ضاري عبدالعزيز نصار - مراقبة البناء - الجهراء



المادة الثانية: تكون مباشرة العمل للوارد اسماؤهم بالقرار بنظام الدوام الصباحي وعلى الجهات المعنية قطع البدلات التالية (بدل نوبة - بدل طعام - بدل سهر - بدل المناطق النائية - بدل شاشة) ان وجد.



المادة الثالثة: على الجهات المختصة تعديل نظام الحضور والانصراف (البصمة) للمذكورين اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل.





