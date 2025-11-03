القاهرة - محمد صلاح



علقت الفنانة شيماء سيف على ربط عدد من الجمهور بين خسارتها للوزن وفقدانها روح الكوميديا لديها وسط توقعات بأن خسارتها للوزن ستؤثر سلبا على خفة دمها.



وأوضحت خلال لقائها مع برنامج «et بالعربي»: «موضوع إن خسارة الوزن بيأثر على خفة الدم ده بشوفه مش صح خالص، الدهون مالها ومال خفة الدم؟»، مضيفة: «فيه فنانين كتير خسوا ولسه زي القمر، شيماء سيف القديمة والجديدة عندي واحد الفرق إني بقيت أمشي».



من جانب آخر، أثارت شيماء الفترة القليلة الماضية، جدلا كبيرا بين جمهورها بعدما نشرت عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» فيديو ظهرت فيه وهي تؤدي مناسك العمرة وترتدي النقاب، الأمر الذي حير الجميع حول ما إذا كانت قد قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، خاصة أنه كان الظهور الأول لها بعد إعلانها طلاقها من مدير الإنتاج محمد كارتر بعد زواج استمر نحو سبع سنوات.



يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الفنية، مشاركتها في مسلسل «إش إش» الذي عرض في رمضان الماضي، وهو بطولة: مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وحصد العمل نجاحا لافتا.