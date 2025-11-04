

حقق فريق «ووريرز» فوزا ثمينا على نظيره «ستارز» ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دوري هوكي الجليد للرجال للموسم الرياضي (2025-2026) والتي جرت مساء الأحد بنتيجة 8-5 ليتقاسم الفريقان صدارة الدوري برصيد 21 نقطة لكل منهما.



وقدم الفائز وهو حامل لقب الموسمين الماضيين أداء كبيرا في المباراة ليتمكن من الفوز والثأر من منافسه الذي ألحق به الهزيمة الوحيدة بالدوري في الجولة الأولى للمسابقة ليستمر التنافس بين الفريقين وبقوة على صدارة الدوري في حين احتل «ايس ستارز» المركز الثالث برصيد 15 نقطة.



هذا، وأعلن نادي الألعاب الشتوية منظم البطولة انه سيعقد مؤتمرا صحافيا غدا الأربعاء في الساعة 5.30 مساء في مقر النادي بمنطقة بيان للإعلان عن تعاقد النادي مع عدد من الصفقات الجديدة من اللاعبين المحترفين الأجانب الناشطين في أقوى الدوريات العالمية للعب في الدوري الكويتي الوطني لهوكي الجليد للموسم (2025/ 2026) لإضفاء مزيد من القوة والندية على المنافسات.