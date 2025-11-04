القاهرة - هالة عمران



أعلن م.كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم يوم 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل ببعض مناطق شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع.



جاء ذلك في كلمة ألقاها كامل الوزير خلال فعاليات الدورة الثانية من منتدى القاهرة (Cairo Forum2) والذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بحضور نخبة كبيرة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين من 27 دولة حول العالم.



وسيسهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقا ‏‏(القاهرة الجديدة ـ ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمحطة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويمتد المشروع من محطة الستاد بمدينة نصر حتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، فيما يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات، ومن المخطط زيادة عددها إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.



وأشاد كامل الوزير بدور المركز المصري للدراسات الاقتصادية الرائد في طرح القضايا الاقتصادية بما يعزز من فكر الاقتصاد المصري، قائلا: «إننا نعيش بالفعل في اضطراب في منظمة الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد وحتى في مفهوم التنمية، وقد ثبت هذا العام أنه عام التحديات».