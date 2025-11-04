

هادي العنزي



تنطلق مساء اليوم منافسات النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي «الرياض 2025»، التي تحتضنها العاصمة السعودية (الرياض) خلال الفترة من 7 حتى 27 الجاري بمشاركة 3000 رياضي ورياضية يمثلون 57 دولة يتنافسون في 25 رياضة.



وتشارك الكويت بـ 67 لاعبا في 10 رياضات فردية، بالإضافة إلى كرة اليد التي ستكون اللعبة الجماعية الوحيدة التي ستشارك في البطولة، بعد عدم مشاركة كرة القدم والملاكمة.



ومن المقرر أن يصل الوفد الإداري المشارك في «التضامن الإسلامي» اليوم إلى الرياض، كما سيصل وفد السباحة اليوم أيضا، على أن تصل بقية الوفود الأيام المقبلة تباعا حسب جدول مشاركتها في الدورة.



هذا، وتقام منافسات الدورة في خمسة مواقع رئيسية بالرياض، على أن يحتضن ميدان الجنادرية حفل الافتتاح الرسمي الجمعة المقبل.



وتنطلق المنافسات اليوم بلعبة كرة قدم الصالات، التي تقام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث تفتتح الجولة الأولى بمواجهة المنتخب السعودي مع أوزبكستان، تليها مباراة ليبيا وأذربيجان، ثم لقاء إيران والمغرب، قبل أن يختتم اليوم بمواجهة أفغانستان وطاجيكستان، كما ستنطلق اليوم أيضا منافسات الكرة الطائرة بمواجهتي أذربيجان مع طاجيكستان، وتركيا مع إيران في بوليفارد رياض سيتي.



إلى ذلك، زار رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الأمير فهد بن جلوي، قرية الرياضيين في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مقر الوفود المشاركة، حيث اطلع على مختلف مرافق القرية، واستعرض الخطط التشغيلية للجان العاملة، واستمع إلى موجز عن آلية العمل خلال فترة الدورة، وذلك في إطار حرصه على توفير بيئة مثالية للرياضيين المشاركين، وضمان نسخة استثنائية تليق بمكانة الرياض عاصمة للرياضة العالمية.



وقد واصل الرياضيون المشاركون في الدورة برامجهم التدريبية، تأهبا لقرب انطلاق المنافسات، وذلك وسط حرص اللجان العاملة في الدورة، على تسهيل كل الإجراءات وتوفير جميع متطلباتهم، لضمان نخسة استثنائية تليق بمكانة المملكة الرياضية، كما توفر قرية الرياضيين مركزا للتدريب المتكامل يبعد مسافة 5 دقائق سيرا على الأقدام من مقر سكن الوفود الرياضية، وذلك في إطار الحرص على تقديم تجربة إقامة مميزة لكل الوفود.