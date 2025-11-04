

يسدل الستار اليوم على مسابقتي «تراب 50 طبقا» رجال وسيدات، وذلك ضمن منافسات بطولة الكويت الآسيوية للرماية، التي تقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، وتستمر حتى 8 الجاري، حيث شهدت تصفيات المسابقتين سيطرة من رماة وراميات الكويت على المراكز الأولى اذ تصدرت الراميات شهد الحوال، وهاجر عبد الملك (الكويت)، ومروة بوركي (البحرين) مسابقة السيدات، فيما تصدر خالد المضف، وعبدالرحمن الفيحان (الكويت)، ونيكاتيه موسييف (كازاخستان) مسابقة الرجال.



هذا، وأبدى الرامي اللبناني أحمد دعكور إعجابه بميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبية وما تملكه من إمكانات عالية لاستضافة أكبر البطولات العالمي، مشيدا بما تقدمه اللجنة المنظمة لبطولة آسيا، التي يترأسها رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي. وبين ان منافسات أول يومين من البطولة، جاءت جيدة في ظل وجود طقس ممتاز لإقامة منافسات الرماية، ومشاركة ما يقارب 72 راميا من مختلف الدول الآسيوية، أعطى البطولة حماسة وإثارة وندية.



من جانبه، تقدم الرامي السعودي نايف البقمي بالشكر للجنة العليا المنظمة للبطولة على التنظيم الأكثر من رائع، والاهتمام بأدق التفاصيل وتذليل كل العقبات أمام الرماة.



وتابع: «أشارك للمرة الأولى بطولة قارية بالكويت، وفوجئت بالإمكانات التي يملكها اتحاد الرماية الكويتي والتنظيم الممتاز، وقوة المنافسة بين رماة آسيا في أجواء رياضية وروح عالية».