أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اعادة التعاقد مع 21 من الديبلوماسيين الذين اعلنوا انشقاقهم عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وقالت الوزارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ان وزير الخارجية أسعد الشيباني استقبل الديبلوماسيين المنشقين ووقع قرار إعادتهم إلى ملاك الوزارة.



وبحسب موقع تلفزيون «سورية» فإن الوزير اصدر قرارا يقضي بإعادة 19 ديبلوماسيا منشقا عن النظام المخلوع إلى عملهم، بينهم سفراء وقناصل وموظفون إداريون.



وجرى حفل استقبال رمزي للسفراء والقناصل تخللته العراضة الشامية لدى وصولهم إلى مقر وزارة الخارجية وتوشحوا العلم السوري.



وثمن الشيباني عاليا موقف الديبلوماسيين وقال: الوزارة وزارتكم والمكان مكانكم.. انتم اصحاب هذا المكان. وأضاف: لقد اخترتم الجانب الصحيح.. واسماؤكم تكتب في صفحات الكرامة والمواقف التاريخية التي سيقرأها أبناؤنا.



وتطرق الوزير إلى سياسة الوزارة، وقال: لدينا آمال كبيرة وطموحات وهمة وارادة عالية، ولا نزهد بأي علاقة تتوافر لسورية في هذه الفترة..نشبك مع الجميع ضمن الأسس الاساسية التي لا تنتقص من سوريتنا ولا من سيادة البلد وأيضا تكون في مصلحة الشعب السوري وهذه الرؤية هي الكفيلة بإعادة اعمار سورية.. وأهلا وسهلا.