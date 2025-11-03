‏مدير البطولة مشعل الأنصاري: الفعالية العالمية وجهة رياضية وسياحية وترفيهية للجمهور من داخل البلاد وخارجها



انطلقت اليوم الاثنين في الكويت بطولة العالم للبادل (الزوجي) FIB WORLD CUP PAIRS في (أرينا 360 مول) وأكاديمية رافا نادال للتنس بمشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة من نخبة لاعبي العالم والتي تستمر حتى 9 الجاري.

وقال مدير البطولة مشعل الأنصاري لـ(كونا) إن هذه الفعالية العالمية إلى جانب كونها بطولة رياضية تعد كذلك وجهة سياحية وترفيهة للجمهور من داخل وخارج البلاد.

وأكد أن اللجنة المنظمة على أتم الاستعداد لإظهار هذا الحدث العالمي بأعلى مستوى من التنظيم والاحترافية ومضيفا أن الكويت تمتلك الكوادر البشرية القادرة على تنظيم مختلف الفعاليات والبطولات الدولية الكبرى.

وأوضح أن البطولة تقام بنظام الخروج للمغلوب إذ تلعب في البداية التصفيات الرئيسية ومن ثم دور الـ 16 وبعد ذلك الربع النهائي فالدور النصف النهائي وأخيرا النهائي.

ودعا الجماهير وجميع محبي الرياضة ولعبة البادل للحضور والاستماع بالمنافسات التي تجمع أبرز النجوم واللاعبين المتميزين في اللعبة.

وشهدت منافسات اليوم الأول من البطولة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للبادل (FIP) برعاية وتنظيم مجموعة (BNK) القابضة إقامة 20 مباراة 16 منها في منافسات الرجال و4 مباريات في منافسات السيدات.

وأسفرت قرعة مباريات اليوم الأول عن مشاركة لاعبين كويتيين إذ يلعب اللاعب ضاري الانصاري وزميله الأرجنتيني شيوستري مع الاسباني رودريغوز وزميله الأرجنتيني روبيني وفي اللقاء الآخر يلعب الكويتي عبدالرحمن العوضي وزميله ماركوس الأسباني مع الأسباني غونزاليس وزميله الإيطالي كاسيتا.