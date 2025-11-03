حقق لاعبو منتخبنا الوطني للرماية بالقوس والسهم اليوم الاثنين عددا من الميداليات في ختام بطولة غرب آسيا الثانية للقوس والسهم التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة.

واستطاع فريق الزوجي المختلط للقوس المركب المكون من عبدالله مال الله وحنان المياس من إحراز المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية بعد أداء قوي ومنافسة مثيرة مع المنتخبات المشاركة، كما أحرز فريق السيدات للقوس الأولمبي المكون من سعاد البحر وريم النقيب ونور الشرهان الميدالية الفضية.

وعلى الصعيد الفردي تمكن اللاعب عبد الله مال الله من إحراز الميدالية الفضية في فردي القوس المركب، كما أحرزت اللاعبة سعاد البحر الميدالية الفضية في نهائي فردي السيدات للقوس الأولمبي.

وأعرب إداري المنتخب المشارك في البطولة عمر الشطي ل (كونا) عن سعادته بإحراز اللاعبين المشاركين في البطولة عددا من الميداليات وسط مشاركة عدد كبير من الرماة من مختلف الدول، مشيدا بمستوى اللاعبين في البطولة.

يذكر أن بطولة غرب آسيا الثانية للقوس والسهم كانت قد انطلقت في الدوحة في 28 أكتوبر الماضي بمشاركة منتخبات قطر (المضيف) والكويت والإمارات وفلسطين والعراق والسعودية والأردن واليمن وسورية.