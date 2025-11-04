تضم 400 صندوق تحتوي على كتب وأشرطة فيديو «مايكرو فيلم»

الجارالله: الكويت ملتزمة بالعمل المشترك لضمان استكمال تسلّم جميع الممتلكات والمحفوظات المتبقية

الحسان: مراسم التسليم يوم مشهود في تاريخ مستقبل العلاقات الكويتية - العراقية



تسلّمت دولة الكويت من جمهورية العراق - بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة - دفعة جديدة من الممتلكات التي تم العثور عليها مؤخرا في العراق والتي كان قد استولى عليها النظام السابق أثناء فترة الغزو الغاشم على دولة الكويت عام 1990.



وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبدالعزيز الجارالله في تصريح لـ (كونا) على هامش حضوره مراسم التسليم في مقر وزارة الخارجية بالضاحية الديبلوماسية إن هذه الدفعة تضم 400 صندوق تحتوي على كتب وأشرطة فيديو (مايكرو فيلم) تعود ملكيتها إلى وزارة الإعلام في دولة الكويت.



وثمن الجارالله الدور الإيجابي الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في متابعة وتنظيم عمليات تسليم الممتلكات الكويتية، مؤكدا في هذا الصدد التزام دولة الكويت بالعمل المشترك لضمان استكمال تسلم جميع الممتلكات والمحفوظات الكويتية المتبقية.



ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2792 الذي اعتمده المجلس بتاريخ 17 سبتمبر الماضي بشأن استمرار متابعة المجلس لملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من خلال تعيين ممثل رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة لدعم وتيسير الجهود ذات الصلة بتحديد مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة واستعادة رفاتهم، بالإضافة إلى استرجاع الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.



وأكد التزام دولة الكويت بدعم الممثل الأممي رفيع المستوى وصولا لتحقيق المهام المناطة به على أكمل وجه، معربا عن تقديره لجهود الأشقاء في العراق الحثيثة تجاه ملف الممتلكات الكويتية، مؤكدا أهمية مواصلة هذه الجهود للعثور واسترجاع الممتلكات الكويتية المهمة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



من جانبه، وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السفير د.محمد الحسان في تصريح مماثل لـ (كونا) مراسم التسليم بأنها يوم مشهود في تاريخ مستقبل العلاقات الكويتية - العراقية، مشيرا إلى أنها هذه هي الأسس التي يفترض أن تقوم عليها العلاقات بين دول جارة تحترم وتقر بعضها بعضا.



وأضاف الحسان أن هذه بداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن أفضل العلاقات هي علاقات الدول المتجاورة، لاسيما دولة الكويت وجمهورية العراق وما يربط الشعبين الشقيقين من وشائج وعلاقات طيبة.



بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون متعددة الأطراف والقانونية شورش سعيد في تصريح لـ (كونا) إن هذه الدفعة من الأرشيف ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة العراقية مصرة على تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة ومنها القراران اللذين يحملان رقم (678) و(2107).



وأوضح سعيد أن العراق جاد في هذا الملف سواء ما يتعلق بالأرشيف الأميري أو بملف المفقودين والأسرى، لافتا إلى أن بلاده بذلت جهودا كبيرة مع الأشقاء في دولة الكويت وتحقق يوميا نجاحات في هذا المجال.



وأفاد بأن الاجتماعات بين الجانبين الكويتي والعراقي مستمرة وتتسم بالتواصل والإيجابية، مبينا أن اجتماع اللجنة الفنية بشأن ترسيم الحدود سيعقد بعد عدة أيام من الانتخابات البرلمانية العراقية وتحديدا في 16 و17 من الشهر الجاري.