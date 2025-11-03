أشاد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بانتخاب المجموعة العربية دولة الكويت لتمثل المجموعة العربية في هيئة مكتب لجنة المتابعة عن اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) لفترة ثلاث سنوات قادمة.

وأعرب الوزير العجيل في كلمته أمام الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن شكره لدولة قطر الشقيقة على ترؤسها الفترة الماضية ولما بذلته من جهود مثمرة خلال ولايتها.



وثمن الوزير تبني (الكومسيك) لموضوع "تحسين استراتيجيات التصدير في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" مؤكدا أهميته في ظل ما يشهد العالم والمنطقة من اضطرابات سياسية واقتصادية متسارعة.



وقال إن "نجاح الدول في تعزيز صادراتها يعتمد على قدرتها على تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع نطاق السلع والخدمات القابلة للتصدير، مضيفا أن التصدير لم يعد خيارا ثانويا أو نشاطا تجاريا محدودا بل أصبح ركيزة أساسية للنمو ومحركا حيويا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الحضور في الأسواق العالمية".



وأشار العجيل إلى أن دول منظمة التعاون الإسلامي تمتلك من الإمكانات ما يؤهلها لتكون قوة اقتصادية كبيرة إذا أحسنت استثمار مواردها.



وأكد أن دولة الكويت تسير بخطى ثابتة ضمن رؤيتها الطموحة حتى عام 2035 التي تركز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط عبر تطوير قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات المالية بهدف زيادة الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وأوضح وزير التجارة أن "الكويت تسعى لأن تصبح مركزا ماليا وتجاريا إقليميا ودوليا جاذبا للاستثمار من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية".



ولفت إلى أن الكويت تضع التنويع الاقتصادي وتعزيز الصادرات في صميم خططها الاستراتيجية، إذ تبنت سياسات تهدف إلى رفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية عبر تعزيز الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والمنتجات الغذائية والصناعية وخفض تكاليف التصدير وفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات الدولية.