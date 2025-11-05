

الدوحة - فريد عبدالباقي



يترقب عشاق الكرة السعودية عودة منتخب الناشئين إلى الساحة العالمية بعد غياب طويل دام 36 عاما، حيث يخوض مباراته الافتتاحية في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، حيث يلتقي منتخب النمسا في الـ 3:30 عصر اليوم، وهذه المشاركة تحمل في طياتها طموحا كبيرا للتألق والعودة إلى الواجهة.



ويأمل المدرب عبدالوهاب الحربي، الذي حافظ على التشكيلة الأساسية للفريق، تقديم أداء قوي يليق بتاريخ السعودية التي سبق أن توجت بلقب هذه البطولة عام 1989.



ومن المتوقع أن يقود هجوم الأخضر اللاعب عبدالهادي المطيري، بمساندة صانع الألعاب الموهوب عبدالرحمن السفياني، وسرعة صبري دهل على الأطراف، مما يمنح المنتخب قوة هجومية متوازنة وفاعلة.



في مباريات أخرى، تلتقي طاجيكستان مع التشيك، والولايات المتحدة مع بوركينا فاسو، وبنما مع ايرلندا، وباراغواي مع أوزبكستان، ومالي مع نيوزيلندا، وكندا مع أوغندا، وفرنسا مع تشيلي.



هذا، وسجل النجم الجنوب أفريقي الشاب إيميل ويتبوي أول أهداف كأس العالم تحت 17 سنة، ليقود منتخب بلاده إلى فوز مثير على بوليفيا 3-1، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا قطر وإيطاليا.



وأبدى المدرب الإسباني لمنتخب قطر للناشئين ألفارو ميخيا رضاه عن الأداء الذي أظهره المنتخب القطري في مواجهته الافتتاحية أمام نظيره الإيطالي، رغم خسارته بهدف دون رد في المواجهة التي جرت على ستاد منصور مفتاح في أسباير. وأضاف: أشعر بالفخر للأداء الكبير الذي قدمناه أمام إيطاليا أحد أفضل المنتخبات في العالم، وفخور أيضا بالروح القتالية للاعبين، لقد لعبنا بتنظيم جيد، وخلقنا فرصا، وواجهنا منتخبا يملك خبرة كبيرة، وهو ما يعد أمرا إيجابيا في بداية مشوار البطولة.