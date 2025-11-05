

اقتنص الجواد «سحاب» لإسطبل شافي العتيبي ‏بقيادة المدرب صالح العتيبي والفارس سالم العجمي، ‏كأس مالك مربط الراية علاء حمد الرومي للجياد المبتدئات دماء مصرية على مسافة 1200 متر بزمن (1.40.49) دقيقة، ضمن منافسات الشوط السابع والأخير في الاجتماع الأول لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية.



وقام رئيس مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية ‏ الشيخ ضاري الفهد ورئيس الهيئة العليا أمين السر العام و‏عضو الهيئة العليا الشيخ صباح فهد الناصر ومالك مربط الراية علاء حمد الرومي بتسليم الكأس لإسطبل شافي العتيبي.



وفاز الجواد «زاهي» لإسطبل الحثلين بكأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر فهد صباح الناصر للجياد المبتدئات على مسافة 1400متر بزمن (1.34.91) دقيقة.



وفي باقي الأشواط فازت الجياد «ريف» و«موعود» و«ثاير الخفاق» و«سور الجنوب» و«شفقان» بالمراكز الأولى في الأشواط من الأول إلى الخامس.



وبهذه المناسبة، رحب الشيخ ضاري الفهد بجميع محبي رياضة الفروسية الذين حضروا سباقات الاجتماع الأول بنادي الصيد قائلا: «نادي الصيد والفروسية نادي الجميع ومرحبا بالجميع بالحضور ومتابعة السباقات، وهناك 4 سباقات في الأسبوع بالمضمار الرئيسي ومضمار الشيخ أحمد الجابر ومضمار الشيخ صباح الناصر ومضمار الشيخ جابر عبدالله الجابر».



من جانبه، قال الشيخ صباح فهد الناصر: «نادي الصيد والفروسية استعد منذ فترة الصيف للموسم الحالي 2025-2026 في كل المضامير الكويتية. وهناك العديد من المهرجانات والكؤوس والأشواط الكبيرة والأشواط المتنوعة، وهناك فئات الخيول الإنجليزية والخيول العربية والأفراس والجياد المختلطة والإنتاج المحلي بالإضافة إلى الخيول ذات الدماء المصرية بجوائز قيمة».



وبين أن عدد الخيل المسجلة مع بداية الموسم بلغ 250 جوادا في المضامير الكويتية الأربعة. وتم جلب أكثر من 120 جوادا من مزاد إنجلترا.



بدوره، أوضح علاء حمد الرومي انه سيتم تنظيم 25 كأسا للخيل ذات الدماء المصرية في سباقات نادي الصيد والفروسية، حيث تبلغ الجوائز المقدمة للفائزين أكثر من 55 ألف دينار.



وأشاد بالتطور الكبير الذي يشهده نادي الصيد والفروسية في السنوات الأخيرة بفضل إدارة النادي برئاسة الشيخ ضاري الفهد وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، حيث تشهد سباقات الخيل منافسة قوية بين العديد من ملاك الخيل وزيادة في قيمة الجوائز، الأمر الذي شجع ملاك ومحبي هذه الرياضة التي تتعلق بالتراث الكويتي على القيام بدورهم في دعم الفروسية.