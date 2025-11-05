

يعقوب العوضي



أقامت لجنة الحكام في اتحاد كرة اليد، الاختبار الثاني للحكام «شاتر رن»، وذلك على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث تسعى اللجنة لتدعيم القوة الجسمانية وزيادة معدل اللياقة البدنية لاستكمال الموسم أثناء البطولة التنشيطية المقامة حاليا على نفس الصالة.



وكان الاختبار الأول قد أجري على الصالة ذاتها قبل انطلاق منافسات الدوريات للمراحل السنية من الأشبال والمدرسة حتى فرق العمومي للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية لحكام المسابقات المختلفة.



وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الحكام أحمد المطوع أن الاختبارات تأتي في إطار رفع المستوى الفني التحكيمي والذي يشمل أيضا بعض الاختبارات النظرية والعملية، مضيفا: «نستغل الفترة الحالية لإجراء الاختبارات بسبب توقف البطولات المحلية والاستعاضة عنها في البطولة التنشيطية والمهرجانات للمراحل السنية».



وأشاد المطوع بجهود اتحاد اليد في تذليل العقبات للوصول إلى الجاهزية المطلوبة من الحكام، خاصة أن اللعبة متغيرة والقوانين الدولية الحديثة تحتاج الى المتابعة المستمرة ومواكبة فعلية بغرض تطبيقها على المباريات المحلية ومواكبة التطور القانوني الدولي.