استقبل محافظ الجهراء حمد الحبشي في مكتبه بديوان عام المحافظة ميشال جوليوا سفير جمهورية پولندا الصديقة لدى دولة الكويت.



وفي مستهل اللقاء رحب المحافظ بالسفير الپولندي، معربا عن تقديره للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور وتعاون مثمر في شتى المجالات، كما أكد حرص محافظة الجهراء على تعزيز أواصر التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق أواصر الصداقة بين الشعبين.



من جهته، أعرب السفير الپولندي عن شكره وتقديره للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون مع دولة الكويت، لاسيما في المجالات التنموية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك.