عبدالعزيز جاسم



حافظ الكويت على صدارة دوري زين الممتاز بعد فوزه على النصر بهدف دون رد سجله ياسين الخنيسي في المباراة التي جمعتهما أمس على «ستاد جابر المبارك» ضمن منافسات الجولة السابعة.



وبهذا الفوز، ارتقى «الأبيض» للنقطة 16، بينما بقي النصر رصيده خاليا من النقاط بعدما تكبد الخسارة السابعة تواليا.



لم يحمل الشوط الأول الكثير، بل كان رتمه بطيئا، ما تسبب في عدم وجود هجمات خطرة، لكن يحسب للنصر تماسكه وقدرته على صد هجمات الكويت الذي كان يعاني في بناء الهجمات، ما تسبب في عدم تهديده لمرمى «العنابي» الذي كانت له أخطر الهجمات بتسديدة هيكل الشيخاوي التي تصدى لها الحارس سعود الحوشان (13)، إلا أن الدقيقة 47 شهدت هدف التقدم لـ «الأبيض» بعد عرضية متقنة من محمد مرهون ليضعها طه ياسين الخنيسي برأسه في الشباك.



وفي الشوط الثاني كاد الكويت أن يضاعف النتيجة بعد مرور دقيقة واحدة بعد تسديدة قوية من محمد دحام ردتها العارضة.



ومع مرور الوقت سيطر «الأبيض» لكن دون خطورة تذكر، حيث كان واضحا عليه الإرهاق من المشاركة في دوري التحدي الآسيوي، بينما حاول «العنابي» في الدقائق الأخيرة مباغتة الكويت من أجل تسجيل هدف التعادل، لكنه لم يتمكن من ذلك.



أدار المباراة الحكم يوسف شطب بصورة جيدة.