يحيى حميدان

قدم العربي عرضا رائعا توّجه بفوز كبير على الجهراء 4-0 مساء اليوم (الثلاثاء) على ستاد محمد الحمد في ختام الجولة السابعة من دوري "زين" الممتاز لكرة القدم.

ورفع "الأخضر" رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، ويملك الفريق مباراة مؤجلة، ، فيما بقي الجهراء على رصيده السابق بـ 7 نقاط في المركز الثامن.

وسيطر العربي بالطول والعرض على مجريات الشوط الأول، الذي اتسم الأداء خلاله بالخشونة والاحتكاكات المتكررة من الطرفين.

وأسفرت أفضلية "الأخضر" عن هدف السبق من ركلة ركنية نفذها عبدالعزيز نصاري وحولها الفرنسي هاسيمي فاديغا برأسه في شباك حارس الجهراء مبارك الحربي (18).

وقدم مهاجم العربي، الفلسطيني زيد قنبر، الكرة لزميله النيجيري أنايو إيوالا، ليسددها قوية في المرمى محرزا الهدف الثاني لفريقه (24).

ورد الجهراء ببعض المحاولات والتي كان أخطرها من البرازيلي أنطونيو داسيلفا، حيث ارتطمت كرته في العارضة العلوية لمرمى حارس العربي سليمان عبدالغفور وذهبت لخارج الملعب (42).

وعزز إيوالا من تقدم العربي بهدف ثالث بعد إنفراده الكامل وتجاوزه رقابة مدافع الجهراء عبدالعزيز الرسام (45+2)، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الأخضر" بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، تراجع الفريق العرباوي لمناطقه الدفاعية بسبب تقدمه الكبير بالنتيجة، ودفع مدرب "الأخضر" البرتغالي ماركو ألفيس باللاعب الصاعد عبدالله القرزعي وقدم أداء طيبا، وضغط الجهراء للتقليص عبر طلال العجمي والبديل التونسي عمر زكري دون جدوى.

وجاء الهدف العرباوي الرابع بقدم البديل النيجيري كريستوفر جون إثر تمريرة مثالية من إيوالا (76).

وحاول الجهراء التقليص وحرمته العارضة من التسجيل بعدما ردت كرة عبدالله مسامح (79).

قاد اللقاء الحكم علي عباس وجاءت قراراته سليمة.